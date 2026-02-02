Tecnología

Preparan una “alianza rebelde” para regular el avance de la IA en internet: estos son los detalles

La empresa Mozilla publicó un hoja de ruta con la que busca “impulsar la inteligencia artificial en una dirección diferente, centrada en el ser humano”.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 12:03 a. m.
La empresa Mozilla está preparando una “alianza rebelde” para recuperar el control de Internet de las grandes empresas y sus herramientas de IA, regulando así el avance de la inteligencia artificial en los navegadores.
La empresa Mozilla está preparando una “alianza rebelde” para recuperar el control de Internet de las grandes empresas y sus herramientas de IA, regulando así el avance de la inteligencia artificial en los navegadores. Foto: Getty Images

La empresa Mozilla está preparando una “alianza rebelde” para recuperar el control de Internet de las grandes empresas y sus herramientas de IA, regulando así el avance de la inteligencia artificial en los navegadores.

El pasado mes de diciembre, el nuevo CEO de Mozilla Corporation, Anthony Enzor-DeMeo, anunció que incorporarían nuevas funciones de IA al navegador, pero con un enfoque que no supusiera una imposición a los usuarios, sino que les permita decidir sobre su uso. “Siempre debe ser una opción, algo que las personas puedan desactivar fácilmente”, explicó el líder de la compañía.

En esta línea, Mozilla ha creado un espacio en su página web dedicado al informe ‘Mozilla State’, en el que explica la hoja de ruta de la compañía por “impulsar la IA en una dirección diferente, centrada en el ser humano”.

Elon Musk planea una red de satélites para procesar inteligencia artificial desde el espacio a través de SpaceX

“El mensaje central del cambio de marca de Mozilla se resume en la frase “recuperar Internet”. Queremos inspirar a personas y comunidades a tomar el control de sus experiencias digitales en una era dominada por las grandes tecnológicas y las preocupaciones sobre la privacidad”, ha explicado la directora de Marketing de Mozilla, Lindsey O’Brien, en la web de la compañía.

Tecnología

Qué tan devastador sería para la humanidad si la Tierra perdiera por 7 segundos la gravedad, según la IA

Tecnología

Tras ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude, también citan información de la Grokipedia de Elon Musk

Tecnología

Selfie casi le cuesta la vida: quedó registrado en video cuando una mujer fue atacada por un leopardo de las nieves

Tecnología

Equipo de científicos de la Nasa desmiente una teoría clave sobre el agua en la Tierra

Tecnología

Está es “La bobadita” que pagarían los conjuntos residenciales que dejen parquear Uber u otras apps de transporte

Tecnología

A días del fin del control de armas nucleares: la fecha límite que podría devolver al mundo a la ‘etapa más oscura’

Tecnología

Estudio lanzó preocupante advertencia sobre el riesgo silencioso del uso prolongado de los chatbots de IA

Tecnología

Así funcionarán los nuevos perfiles de Firefox: una forma fácil de organizar sus búsquedas y proteger su privacidad

Tecnología

Mozilla se apoyará en Google con dos nuevas funciones especiales de IA para la próxima versión de su navegador

Tecnología

Firefox lanza actualización pensando en ordenadores más antiguos

Las llamadas eran grabadas con el fin de usarlas para alimentar la Inteligencia Artificial de datos
La empresa Mozilla publicó un hoja de ruta con la que busca “impulsar la inteligencia artificial en una dirección diferente, centrada en el ser humano”. Foto: Getty Images

Por ello, Mozilla ha creado una “alianza rebelde” al estilo de Star Wars, compuesta por desarrolladores de código abierto, ‘startups’, becarios, filántropos y tecnólogos de interés público “que trabajan para moldear el futuro de internet”, según indica la empresa.

Robots humanoides para cuidar a los mayores: la propuesta de Elon Musk que podría cambiar el futuro

En su manifiesto, Mozilla defiende que la tecnología esté diseñada de manera que permita a los usuarios “dar forma a sus propias experiencias en línea y optimizar la privacidad”, apoyándose en la descentralización de la tecnología, la transparencia de la IA de código abierto, y el equilibrio entre el “beneficio comercial y el beneficio público”.

Con ello, la organización se opone al control por parte de las grandes tecnológicas de la IA y la web, con el fin de evitar que funcionen, como expresa: “según sus términos, no los nuestros”.

Para lograr estos objetivos, Mozilla dice que seguirá invirtiendo en sus productos, como Firefox y Thunderbird, así como en ‘startups’ y becas a través de la Fundación Mozilla. “Hemos invertido en más de 50 empresas que impulsan tecnología responsable y en docenas de tecnologías de interés público y organizaciones sin fines de lucro, todas ellas con el objetivo de cambiar la situación”, recuerda la empresa.

Con información de Europa Press

Más de Tecnología

La posibilidad de una interrupción momentánea de una fuerza esencial desató alarma entre millones de usuarios.

Qué tan devastador sería para la humanidad si la Tierra perdiera por 7 segundos la gravedad, según la IA

Los peligros de confiar ciegamente en la inteligencia artificial: datos en riesgo y errores graves.

Preparan una “alianza rebelde” para regular el avance de la IA en internet: estos son los detalles

Elon Musk presenta Grokipedia, su enciclopedia inteligente que desafía a Wikipedia.

Tras ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude, también citan información de la Grokipedia de Elon Musk

Un video viral muestra cómo una decisión imprudente cambió por completo el rumbo de un paseo en la nieve.

Selfie casi le cuesta la vida: quedó registrado en video cuando una mujer fue atacada por un leopardo de las nieves

Datos conservados en la superficie de la Luna revelan un aporte de agua menor al esperado.

Equipo de científicos de la Nasa desmiente una teoría clave sobre el agua en la Tierra

El debate sobre movilidad digital sumó un nuevo actor inesperado.

Está es “La bobadita” que pagarían los conjuntos residenciales que dejen parquear Uber u otras apps de transporte

Sin algún tipo de control, el mundo podría entrar en una fase peligrosa.

A días del fin del control de armas nucleares: la fecha límite que podría devolver al mundo a la ‘etapa más oscura’

Ni los modelos más sofisticados han logrado enseñar una habilidad que nace de la experiencia.

Estudio lanzó preocupante advertencia sobre el riesgo silencioso del uso prolongado de los chatbots de IA

Artemis II marca un hito en la exploración espacial humana tras más de 50 años sin misiones tripuladas alrededor de la Luna.

Científicos de la NASA emiten alerta y llaman a prepararse para un espectáculo de alcance mundial el 8 de febrero

Científicos creen que hay más posibilidades de encontrar un mundo que pueda ser habitado por los humanos.

Tiene un año de 355 días y se parece a la Tierra: el exoplaneta que intriga a los científicos

Noticias Destacadas