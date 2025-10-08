Así funcionarán los nuevos perfiles de Firefox: una forma fácil de organizar sus búsquedas y proteger su privacidad

Mozilla anunció que el próximo 14 de octubre agregará una nueva opción de perfiles para su navegador web Firefox, de manera que los usuarios puedan organizar sus búsquedas y actividad online de forma más sencilla, creando espacios distintos, con sus propios marcadores, inicios de sesión, historial y extensiones.

La compañía subrayó cómo los distintos usos que tiene el navegador en el día a día de los usuarios suponen ritmos y necesidades diferentes, ya sea para llevar a cabo tareas del trabajo, como para los estudios, cuestiones familiares o proyectos personales.

Firefox integrará perfiles de navegación a partir del próximo martes 14 de octubre. | Foto: Europa Press

En este sentido, para poder crear distintos ambientes de uso del navegador, Mozilla ofrece actualmente de una extensión de Contenedores multicuenta en el navegador, una opción que organiza la navegación y las cookies para mantener la privacidad.

Ahora, la compañía lleva más allá esta función con los nuevos Perfiles de Firefox que, tal y como ha compartido en un comunicado en su blog, permitirán a los usuarios crear espacios distintos de navegación, con sus propios marcadores, inicios de sesión, historial, extensiones y temas.

Como señaló Mozilla, estos perfiles son una forma sencilla de mantener a los usuarios organizados, concentrados y con privacidad, ya que reducen la mezcla de datos y “alivian la carga cognitiva”. Por ejemplo, evitando mezclar cuestiones laborales con búsquedas de entretenimiento entre las distintas pestañas.

El diseño de estos perfiles utiliza distintos avatares, colores y nombres, diseñados en colaboración con personas con discapacidad, para que su uso sea accesible para todos los usuarios y se puedan diferenciar con facilidad.

Los perfiles en Firefox “no son solo una forma de limpiar tus pestañas, son una forma de establecer límites, proteger tu información y hacer que internet sea un poco más tranquilo”. | Foto: Oficial de Mozilla

Además, los perfiles han sido ideados bajo los estándares de seguridad de Firefox con la “privacidad como prioridad”, dado que la compañía no accederá a los datos del perfil, ni la edad, ni la ubicación ni el nombre.

Los perfiles en Firefox “no son solo una forma de limpiar tus pestañas, son una forma de establecer límites, proteger tu información y hacer que internet sea un poco más tranquilo”, reseñó la compañía. Con todo, se podrán comenzar a utilizar a partir del 14 de octubre.