Mozilla se apoyará en Google con dos nuevas funciones especiales de IA para la próxima versión de su navegador

Mozilla, la empresa que hace Firefox, está preparando una actualización importante que al parecer va a cambiar el modo en que se utiliza este navegador, pues tienen planeado agregar dos herramientas nuevas con inteligencia artificial para que navegar por internet sea mucho más fácil y útil.

Buscando por fotos sin salir de Firefox

¿Le ha pasado que ve una foto de algo que le gusta pero no sabe qué es? Con la nueva función de Firefox, se espera que esto no sea más un problema, haciendo clic en cualquier imagen y el navegador dirá qué es lo que estás viendo.

Por ejemplo, si ve la foto de un perro, puede hacer clic sobre él y Firefox le dirá qué tipo de raza es o si ve un edificio que le llama la atención, le puede contar su historia o si hay texto en otro idioma en una imagen, le ayudará a entender qué dice.

Firefox prepara una actualización que integrará funciones de IA con respaldo de Google. | Foto: NurPhoto via Getty Images

De acuerdo con omgubuntu, medio especializado en esta distribución de Linux, esta función, Google Lens, es la tecnología que Google para reconocer imágenes, así que funciona muy bien. Se va a encontrar en el menú de Firefox y se necesitará abrir otras páginas ni usar otras aplicaciones.

Algunos usuarios ya la están probando y al parecer todos podremos usarla la próxima semana cuando salga Firefox 143.

Nuevo chatbot en Mozilla

La segunda novedad se llama “Page Buddy” y es el asistente de la página, un chatbot de IA que ayuda a entender lo que se lee en internet. Este ayudante puede leer cualquier página web y explicártela de manera más simple.

Imagine que está leyendo una noticia sobre economía, pero hay muchas palabras complicadas que no entiendes, ante ello, le puede preguntar a Page Buddy “¿qué significa esto?” y lo explica con palabras más fáciles, al igual que si está leyendo un artículo muy largo, le puede pedir que haga un resumen.

La nueva versión del navegador de Mozilla llegará con innovaciones impulsadas por Google. | Foto: GETTY vía BBC

Uno de los aspectos importantes es que según menciona la fuente mencionada, Page Buddy funcionaría sin internet, directamente en el computador. Esto significa que nadie más ve lo que se le pregunta, así que la privacidad es un aspecto a revisar. Además, las respuestas llegan rápido porque no tiene que conectarse a ningún servidor.

Esta función todavía se está terminando de hacer, así que llegará un poco más adelante.

Otros navegadores como Chrome ya tienen funciones parecidas y Mozilla no quiere quedarse atrás.