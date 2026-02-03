Tecnología

Este es el navegador que permitirá desactivar la inteligencia artificial con un nuevo interruptor

La empresa destacó que los ajustes que configure el usuario se mantendrán vigentes en cada actualización del navegador.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
3 de febrero de 2026, 7:42 p. m.
Mozilla anunció que implementará un interruptor para desactivar y bloquear las herramientas de inteligencia artificial (IA).
Mozilla anunció que implementará un interruptor para desactivar y bloquear las herramientas de inteligencia artificial (IA). Foto: Getty Images

Los navegadores de internet permiten a los usuarios visualizar páginas, interactuar con contenidos digitales y utilizar servicios en línea de forma segura y eficiente. A través de ellos es posible buscar información, ver videos, realizar compras, acceder a redes sociales y gestionar herramientas de trabajo o estudio.

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Entre los más conocidos se encuentran Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari, cada uno con características propias en términos de velocidad, compatibilidad, consumo de recursos y privacidad.

En ese contexto, Mozilla anunció que implementará un interruptor para desactivar y bloquear las herramientas de inteligencia artificial (IA) en el navegador, tal y como habían pedido los usuarios.

Mozilla anunció que el próximo 14 de octubre agregará una nueva opción de perfiles para su navegador web Firefox.
Incorporarían nuevas funciones de IA al navegador, pero con un enfoque que no supusiera una imposición a los usuarios. Foto: Getty Images

Tras ser nombrado nuevo CEO de la empresa en diciembre, Anthony Enzor-DeMeo, anunció que incorporarían nuevas funciones de IA al navegador, pero con un enfoque que no supusiera una imposición a los usuarios, sino que les permita decidir sobre su uso.

Tecnología

Las oficinas de X fueron allanadas en Francia por investigaciones sobre imágenes de abuso infantil y ‘deepfakes’

Tecnología

Su fecha de nacimiento podría revelar su suerte: expertos explican cómo calcular su numerología

Tecnología

Así puede lograr que la vieja red de cable telefónico de su casa sea la solución para alcanzar un internet ultrarrápido

Tecnología

Gemini se vuelve más inteligente y personalizable con el lanzamiento de estas dos prácticas funciones

Tecnología

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Tecnología

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

Tecnología

No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

Tecnología

Google Chrome cambiará su sistema de protección: eliminará función que protege contra estafas y sitios peligrosos

Tecnología

Si ve una alerta de virus en el navegador, sea precavido porque podría ser víctima de estafa en segundos

Tecnología

Mozilla se apoyará en Google con dos nuevas funciones especiales de IA para la próxima versión de su navegador

En esta línea, el nuevo interruptor permitirá a los usuarios de Firefox administrar las funciones de IA, pudiendo activarlas, desactivarlas o bloquearlas. La actualización llegará el próximo 24 de febrero, cuando se lance la versión Firefox 148.

Interruptor para las herramientas de IA en Firefox.
Interruptor para las herramientas de IA en Firefox. Foto: Europa Press

La próxima versión de Firefox incluirá una sección de controles de IA en la configuración del navegador, que permitirá administrar cada función de IA de forma individual además. De esta forma, Firefox ofrece a los usuarios renunciar a la IA mientras ellos avanzan en su desarrollo.

Entre las funciones que los usuarios pueden administrar se encuentran la traducción de páginas, texto alternativo en archivos PDF, agrupación de pestañadas mejoradas con IA, vistas previas de enlaces y la aparición de un chatbot de IA en la barra lateral (incluye Claude, ChatGPT, Copilot, Gemini y Mistral).

No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

La empresa destacó que los ajustes que configure el usuario se mantendrán vigentes en cada actualización del navegador, aunque precisó que se pueden cambiar en cualquier momento si el usuario lo desea.

Esta medida llega en la misma semana que Mozilla ha preparado una “alianza rebelde” compuesta por desarrolladores de código abierto, startups, becarios, filántropos y tecnólogos de interés público, para regular el avance de la inteligencia articial en los navegadores frente a las grandes tecnológicas.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.

Las oficinas de X fueron allanadas en Francia por investigaciones sobre imágenes de abuso infantil y ‘deepfakes’

Cómo saber si los tienes en tu fecha de nacimiento y qué significan.

Su fecha de nacimiento podría revelar su suerte: expertos explican cómo calcular su numerología

Cómo mejorar la señal wifi en el hogar

Así puede lograr que la vieja red de cable telefónico de su casa sea la solución para alcanzar un internet ultrarrápido

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Gemini se vuelve más inteligente y personalizable con el lanzamiento de estas dos prácticas funciones

El verdadero significado del sonido de bloqueo en el celular.

Este es el navegador que permitirá desactivar la inteligencia artificial con un nuevo interruptor

Esta plataforma podría ayudar a prevenir los efectos y las consecuencias más severas de los desastres provocados por lluvias intensas.

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Las aplicaciones más populares suelen ser blanco de ataque de los ciberdelincuentes.

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

Algunos códigos sirven para desbloquear funciones ocultas.

No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

Para algunos investigadores, el comportamiento de 3I/ATLAS alimenta la reflexión sobre la posibilidad de no estar solos en el universo.

3I/ATLAS aparece de nuevo y científicos hallan misteriosa anomalía que despierta sospechas sobre posible vida extraterrestre

Nequi presenta fallas masivas este 6 de diciembre.

No es su celular: Nequi presenta fallas este 3 de febrero, afectando a miles de usuarios

Noticias Destacadas