Elon Musk revela su plan para lanzar el primer videojuego creado totalmente con inteligencia artificial antes de 2026

Grok es una herramienta de inteligencia artificial creada por xAI, la empresa de tecnología fundada por Elon Musk, diseñada para ofrecer respuestas precisas y asistir en diversas tareas. Funciona a partir de un avanzado modelo de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) y está disponible para todos los usuarios de X.

Lanzado en 2023, este sistema se encuentra integrado completamente en la plataforma, lo que le permite acceder al flujo de publicaciones en tiempo real. Además, cuenta con la capacidad de explorar la web, brindando información reciente y relevante en cada consulta.

Ahora, Elon Musk compartió sus planes para lanzar el primer videojuego generado completamente con inteligencia artificial (IA), concretamente con la IA de Grok, que llegará antes de que finalice el año 2026.

La IA ya es una realidad en el sector de los videojuegos, aunque, por el momento, se está utilizando como una herramienta para impulsar el trabajo de los desarrolladores. Un ejemplo de ello es el modelo Muse de Xbox, que permite generar secuencias de juego. Asimismo, Ubisoft dispone de opciones como los NFT Niji Warrior, dobles digitales de los jugadores que recuerdan y opinan sobre las decisiones comunitarias en los juegos.

Además de estas innovaciones para los juegos, el propietario de la compañía de IA xAI, Elon Musk, pretende ir un paso más allá y desarrollar un videojuego que esté generado completamente con la IA de Grok.

Así lo ha compartido en una publicación en su red social X, donde adelantó que el videojuego estará disponible “antes de finales del próximo año” 2026, desarrollado por el estudio de juegos xAI, que fue anunciado en noviembre del pasado año con el objetivo de “hacer que los juegos vuelvan a ser geniales”.

El magnate no ha compartido más detalles sobre el tipo de juego, la historia, o fecha de lanzamiento. No obstante, será un título con secuencias generadas exclusivamente por su modelo Grok y, como ejemplo, Musk respondió a una publicación en la que se muestra un vídeo de un videojuego de disparos en primera persona.