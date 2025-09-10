“Nadie le quiere vender un tornillo a Air-e, hasta la energía se contrató en prepago, por falta de garantías”: Edwin Palma

En la Comisión V del Senado, donde se instaló oficialmente un grupo especial que está pendiente de la situación de Air-e, por la importancia estratégica del servicio que presta en la región Caribe, se destaparon varias realidades de la compañía que, este 12 de septiembre cumple un año de haber sido intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

José David Name, integrante de la comisión accidental que se encargará de hacer seguimiento a las estrategias para llegar a una solución, dio una conclusión contundente y preocupante: “los resultados después de un año no son satisfactorios”.

Al debate de control político asistían el ministro de Minas, Edwin Palma, el nuevo superintendente de servicios públicos Felipe Durán, y el interventor de la empresa, Nelson Vásquez, el cuarto en ocupar ese cargo.

Ante las cifras expuestas por Name, según las cuales, la deuda de la empresa asciende a $3,6 billones, de los cuales el 67 % ($2,4 billones) se les debe a los generadores de energía, Palma entregó sus argumentos.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, durante el debate en el Congreso de la comisión accidental parlamentaria sobre Air-e | Foto: Comisión V de Senado / Transmisión Youtube

El congresista recordó que antes de la ‘toma’ por parte de la SuperServicios, la deuda era de $927 mil millones y en la pos-toma se agregaron otros $1,4 billones. ”Un lastre que golpea no solo a Air-e, sino a todo el sistema eléctrico nacional", indicó Name.

Por su parte, Palma dibujó el panorama desde su perspectiva, teniendo en cuenta además que él mismo fue uno de los 4 interventores de Air-e. El funcionario recordó que la problemática energética en el Caribe lleva más de 2 décadas, con múltiples intentos de solución al problema.

En el caso de Air-e, se trata de 1,4 millones de familias, lo que implica que hay más de 4 millones de colombianos afectados con la situación.

Según dijo el ministro de Minas, no fue el Estado el que buscó a la empresa sino que ellos alzaron la mano para pedir la intervención. Desde entonces, se habrían dedicado a interponer acciones jurídicas y derechos de petición, con lo cual, enfatizó: “ellos no son testigos simplemente, ni observadores. Intervienen con poderosos grupos de abogados”.

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos | Foto: Comisión V / Transmisión Youtube Congreso