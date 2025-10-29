Suscribirse

Economía

Nequi anuncia nueva suspensión de sus servicios en los próximos días

Por medio de los canales oficiales se dio a conocer la medida.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 8:43 p. m.
Tras horas de intermitencia, Nequi aclaró cómo se resguardan los recursos de los usuarios.
La app contará con una suspensión de los servicios. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imagen suministrada por Nequi

Nequi, una de las principales billeteras digitales del país, ha visto afectada su operación durante el presente mes debido a diversas alteraciones en los servicios de sus proveedores.

A través de la aplicación, la marca anunció una nueva suspensión de los servicios para el martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a. m. y 3:00 a. m., con el fin de realizar labores de actualización de la plataforma.

Suspensión servicios.
Suspensión servicios. | Foto: Nequi

“Una pausa para actualizarnos. El martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a. m. y 3:00 a. m., haremos una actualización programada y no estaremos disponibles durante esa hora. Créenos que lo hacemos para seguir mejorando”.

Durante este periodo, los servicios que brinda la marca no estarán disponibles para los usuarios que utilicen la plataforma para pagar servicios, enviar dinero o consultar sus extractos.

Según Nequi, las actualizaciones se realizan con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y resolver posibles dificultades en el uso de la aplicación.

Contexto: Cuánto tendría que pagar al transferir un millón de pesos, si aprueban impuesto del 1,5 % a Nequi y Bre-B

¿Qué mejoras se buscan con las actualizaciones?

Nequi ha señalado en ocasiones anteriores que las labores que adelanta buscan ofrecer un mejor servicio a sus usuarios. Además, se espera que se solucionen diversas fallas que ha presentado la aplicación y que han sido reportadas a través de las redes sociales.

Por otra parte, muchas billeteras digitales realizan actualizaciones para eliminar problemas operativos que se presentan en los servicios y que son producto de las transacciones que se realizan diariamente.

Recomendaciones ante la suspensión del servicio

  • No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.
  • Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Nequi.
  • Programar pagos o transacciones con anterioridad, con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.
  • No compartir sus datos personales o contraseñas con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.
  • Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.
Usuarios de la app pueden recargar su cuenta desde cualquier lugar, solo con acceso a internet y sus datos bancarios.
Por medio de la app se puede conocer la fecha de la actulización. | Foto: SEMANA - Nequi

Tras finalizar las actualizaciones, los usuarios deben verificar que pueden ingresar sin problema a su cuenta. Si un usuario evidencia fallas en los servicios de Nequi, podrá comunicarse con los canales oficiales de atención que ofrece la herramienta.

Contexto: La forma en que puede recargar rápido una cuenta de Nequi desde el celular, sin necesidad de ir al corresponsal bancario

Es importante destacar que las personas también pueden revisar las versiones de la app a través de las tiendas de iOS o Android, las cuales notifican cuando se encuentra disponible una versión más actualizada de Nequi.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Crystal Palace sepultó a Liverpool en la EFL Cup: así les fue a Jefferson Lerma y Daniel Muñoz

2. Insólito fallo de Luis Díaz no opacó su magia: figurón con Bayern Múnich frente a Colonia

3. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Envían a la cárcel a alias el Viejo

4. ¿Por qué Donald Trump fue galardonado con el máximo honor en Corea del Sur durante su gira por Asia?

5. Aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre impacto que tendría el 3I/ATLAS en la Tierra: “Apenas viene lo peor”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NequiServiciosSuspensión

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.