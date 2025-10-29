Nequi anuncia nueva suspensión de sus servicios en los próximos días

Nequi, una de las principales billeteras digitales del país, ha visto afectada su operación durante el presente mes debido a diversas alteraciones en los servicios de sus proveedores.

A través de la aplicación, la marca anunció una nueva suspensión de los servicios para el martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a. m. y 3:00 a. m., con el fin de realizar labores de actualización de la plataforma.

Suspensión servicios. | Foto: Nequi

“Una pausa para actualizarnos. El martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a. m. y 3:00 a. m., haremos una actualización programada y no estaremos disponibles durante esa hora. Créenos que lo hacemos para seguir mejorando”.

Durante este periodo, los servicios que brinda la marca no estarán disponibles para los usuarios que utilicen la plataforma para pagar servicios, enviar dinero o consultar sus extractos.

Según Nequi, las actualizaciones se realizan con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y resolver posibles dificultades en el uso de la aplicación.

¿Qué mejoras se buscan con las actualizaciones?

Nequi ha señalado en ocasiones anteriores que las labores que adelanta buscan ofrecer un mejor servicio a sus usuarios. Además, se espera que se solucionen diversas fallas que ha presentado la aplicación y que han sido reportadas a través de las redes sociales.

Por otra parte, muchas billeteras digitales realizan actualizaciones para eliminar problemas operativos que se presentan en los servicios y que son producto de las transacciones que se realizan diariamente.

Recomendaciones ante la suspensión del servicio

No intentar ingresar repetidamente a la aplicación, para evitar que el usuario sea bloqueado por múltiples intentos fallidos de autenticación.

Evitar el uso de portales no oficiales o que simulen los servicios ofrecidos por Nequi.

Programar pagos o transacciones con anterioridad, con el fin de no verse afectado por la suspensión del servicio.

No compartir sus datos personales o contraseñas con terceros ni aceptar ayuda de personas que prometan acceso a la app durante la suspensión.

Consultar con comercios o personas naturales otras formas de pago, a fin de evitar pérdidas económicas o incumplimientos en obligaciones.

Por medio de la app se puede conocer la fecha de la actulización. | Foto: SEMANA - Nequi

Tras finalizar las actualizaciones, los usuarios deben verificar que pueden ingresar sin problema a su cuenta. Si un usuario evidencia fallas en los servicios de Nequi, podrá comunicarse con los canales oficiales de atención que ofrece la herramienta.