Piden suspender contrato de Vive Claro tras “exceso de ruido” en conciertos: buscan frenar arriendo de 5 años

Tras su primer evento, las comunidades vecinas denunciaron incomodidades con el nivel de ruido.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 8:03 p. m.
Vive Claro en la noche de su inauguración.
Vive Claro, nuevo escenario de la ciudad, ha generado malestar en comunidades vecinas, tras el nivel de ruído. | Foto: Music Trends Colombia

Hace algunas semanas, tras la realización del concierto de Green Day en Bogotá, que estrenó el nuevo escenario Vive Claro, se conocieron nuevas inconformidades de las comunidades vecinas del escenario, que tiene capacidad para más de 40.000 personas.

Las comunidades residentes de los barrios Salitre El Greco, La Esmeralda y Pablo Sexto aseguraron fuertes niveles de ruido durante la presentación de la banda, asegurando que el escenario no toma las medidas de regulación adecuadas para evitar las molestias a los lugares cercanos.

Green Day en Foro Vive Claro, agosto 24, 2025, Bogotá
Green Day en Foro Vive Claro, agosto 24, 2025, Bogotá | Foto: Camila Andrea Díaz

Tras esta situación, hace algunas horas se conoció que un Juzgado Administrativo recibió la radicación de una Acción Popular para suspender el contrato que pacta el arriendo de los predios en donde está ubicado el escenario.

Se trata del contrato 78 de 2023, suscrito entre la empresa Ocesa Colombia S.A.S y la Beneficencia de Cundinamarca. Dicho acuerdo precisa un arriendo de 249.000 metros cuadrados de dos lotes del Parque Simón Bolívar, por cerca de 5 años, en donde está construido actualmente el escenario. Son específicamente los lotes 15 y 16.

Contexto: Vive Claro responde a denuncias de vecinos tras “exceso de ruido” en concierto de Green Day

La medida fue interpuesta por la Concejala de Bogotá, Quena Ribadeneira y también la edil Mónica Naar, al alegar perjuicios irreparables para la ciudad, el espacio público y el interés general.

-
Vive Claro es un nuevo escenario con capacidad para 40.000 personas. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Precisan que el contrato mencionado habría sido adjudicado sin licitación ni estudios técnicos, lo que vulneró a su vez la Ley 80 de 1993 y la Ley 1508 de 2012, cuestionando además la falta de licencias de construcción pese a que se adelantaron obras.

Contexto: ¿Están en riesgo los concierto de Shakira, Guns and Roses y Green Day en Bogotá, que se harán en el Vive Claro?

La Fundación Modera también presentó un recurso, respaldado por más de 60 residentes de barrios aledaños, quienes aseguran que los niveles de ruido superaron los 50 decibeles permitidos, afectando la tranquilidad de la comunidad.

La fundación aseguró que el escenario desconoce derechos colectivos al ambiente sano. Por esa razón piden la suspensión inmediata del contrato.

-
Vive Claro ya tiene varios eventos programados. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Tras estas acciones, el escenario aseguró que tomó con seriedad las sugerencias que han recibido de la comunidad vecina. Esto, pues siempre se pueden mejorar aspectos operativos y técnicos para lograr una mayor armonía con el entorno. También precisaron que sus eventos cumplen con la normatividad en materia de seguridad y sonido.

