Vive Claro responde a denuncias de vecinos tras “exceso de ruido” en concierto de Green Day

Vecinos al lugar del evento se quejaron.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 4:50 p. m.
Vive Claro en la noche de su inauguración.
Vecinos denunciaron niveles elevados de ruido en el Vive Claro. | Foto: Music Trends Colombia

La noche del pasado domingo, 24 de agosto, la ciudad vivió un evento en un nuevo escenario. La banda estadounidense Green Day se presentó en el Vive Claro, un nuevo escenario para Bogotá con capacidad para 40.000 asistentes.

Tras el concierto, hubo miles de bogotanos que se vieron satisfechos con la producción y el evento, pero otros resultaron afectados y acudieron a las calles para protestar. Varios vecinos del lugar se quejaron por la elevada contaminación auditiva que no les permite descansar a muchos.

Green Day en Foro Vive Claro, agosto 24, 2025, Bogotá
Green Day en Foro Vive Claro, agosto 24, 2025, Bogotá | Foto: Camila Andrea Díaz

Luego de las denuncias, la empresa detrás del Vive Claro respondió, asegurando que el escenario cumple las normas, tanto de seguridad como de control de ruido.

A través de un comunicado conocido en la mañana de este 26 de agosto, aseguraron que buscan adaptarse y generar un espacio de diálogo con los habitantes de la zona, además de que cuentan con protocolos que cumplen la normativa vigente.

Pese a esto, revisarán algunos puntos para evitar las afectaciones a los vecindarios del lugar, como lo es la calibración del sistema de sonido a los límites recomendados. También buscarán implementar el uso de diseños y equipos especializados para reducir emisiones.

Vive Claro Distrito Cultural
Vive Claro es el nuevo escenario de conciertos de Bogotá | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Finalmente, indicaron que realizarán las barreras acústicas temporales y monitoreos permanentes en las zonas sensibles. Pese a ello, buscarán darles a los asistentes las mejores experiencias y convivir con los habitantes de la zona.

Las inconformidades fueron expuestas por vecinos de sectores cercanos como Salitre El Greco, La Esmeralda, Quirinal, Pablo VI, entre otras zonas. Muchas de las denuncias precisaban que la música alcanzaba más de los 90 decibeles, cuando los límites son de 65 decibeles en el día y 55 decibeles en la noche.

Green Day en Foro Vive Claro, agosto 24, 2025, Bogotá
Green Day se presentó en Bogotá. | Foto: Camila Andrea Díaz

De acuerdo con los vecinos, las ventanas de sus inmuebles vibraban, también las paredes y los distintos elementos colgantes se movían dentro de la vivienda.

