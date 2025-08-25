Empresas
No pudo más: reconocida marca de ropa infantil termina su batalla y se va a liquidación, confirma SuperSociedades
Estaba en proceso de reorganización. La decisión de cerrar capítulo se dio luego de una dura tarea por intentar la reorganización empresarial.
Después de haber logrado un gran éxito en Colombia y el mundo, con presencia en 67 países, la marca EPK, con la que en el último año el empresario barranquillero Samuel Tcherasi batalló para avanzar en el proceso de reorganización, anunció que se irá a liquidación.
Así lo confirmó la Superintendencia de Sociedades, que certificó que el cierre definitivo de EPK se da “ante la imposibilidad de superar dificultades financieras”.
De esa manera, tanto el empresario como la entidad de vigilancia y control de las sociedades empresariales, tomaron la decisión unánime de parar el proceso de reorganización a través del cual venía batallando EPK para seguir en el mercado.
La liquidación se hará conforme a lo establecido en la Ley 1116 de 2006.
La sociedad había sido bautizada como Akmios S.A.S. y era la dueña de la marca EPK. Había sido fundada en 2005, con lo cual millones de colombianos, que hoy son jóvenes y adolescentes, vistieron la marca.
El objeto de Akmios era la comercialización de prendas de vestir y accesorios, principalmente en la categoría infantil, gestión comercial que realizaba a través de establecimientos especializados en diferentes ciudades del país, como lo recordarán millones de colombianos.
Noticia en desarrollo...