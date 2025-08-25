Suscribirse

No pudo más: reconocida marca de ropa infantil termina su batalla y se va a liquidación, confirma SuperSociedades

Estaba en proceso de reorganización. La decisión de cerrar capítulo se dio luego de una dura tarea por intentar la reorganización empresarial.

Redacción Economía
25 de agosto de 2025, 11:17 a. m.
El empresario Samuel Tcherassi y el fondo de inversiones Bridgewood Capital vienen en una disputa legal por la titularidad de la marca EPK, tras romper relaciones comerciales en el año 2019.
Empresa de ropa se va a liquidación (imagen de referencia) | Foto: Archivo SEMANA.

Después de haber logrado un gran éxito en Colombia y el mundo, con presencia en 67 países, la marca EPK, con la que en el último año el empresario barranquillero Samuel Tcherasi batalló para avanzar en el proceso de reorganización, anunció que se irá a liquidación.

Así lo confirmó la Superintendencia de Sociedades, que certificó que el cierre definitivo de EPK se da “ante la imposibilidad de superar dificultades financieras”.

.
EPEKA y Samuel Tcherassi | Foto: Fotomontaje SEMANA

De esa manera, tanto el empresario como la entidad de vigilancia y control de las sociedades empresariales, tomaron la decisión unánime de parar el proceso de reorganización a través del cual venía batallando EPK para seguir en el mercado.

La liquidación se hará conforme a lo establecido en la Ley 1116 de 2006.

La sociedad había sido bautizada como Akmios S.A.S. y era la dueña de la marca EPK. Había sido fundada en 2005, con lo cual millones de colombianos, que hoy son jóvenes y adolescentes, vistieron la marca.

El objeto de Akmios era la comercialización de prendas de vestir y accesorios, principalmente en la categoría infantil, gestión comercial que realizaba a través de establecimientos especializados en diferentes ciudades del país, como lo recordarán millones de colombianos.

Noticia en desarrollo...

ropaEPKMarca Colombia

Noticias Destacadas

