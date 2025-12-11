Suscribirse

Crecen ventas de ropa moldeadora en Colombia ante la temporada de fin de año

Bodies femeninos y camisetas de compresión masculinas registran aumentos significativos, impulsados por la demanda de prendas cómodas para uso diario.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 7:54 p. m.
Shapewear: La nueva tendencia en moda colombiana para tener una figura estilizada en las fiestas navideñas
En Colombia, el mercado de ropa moldeadora muestra un crecimiento sostenido con la proximidad de las celebraciones de fin de año. Según cifras de Entallarte, en lo que va del año se han vendido más de 200.000 unidades de bodies para mujer y camisetas de compresión para hombre, con un aumento del 69,4 % y 216,6 % respecto a 2024. Este cambio refleja una transformación del concepto tradicional de prendas de control hacia el body shapewear (ropa interior moldeadora moderna), que combina comodidad y versatilidad sin perder la función de moldear la figura.

Leidy Grisales, CEO de Entallarte, explicó que la prenda funciona gracias a “una mezcla inteligente de tejidos elásticos y de soporte que se enfocan en zonas específicas, ofreciendo beneficios como la compresión de abdomen y el soporte de espalda”.

Grisales añadió que la versatilidad es un factor clave: “El body moldeador es la prenda perfecta para ello porque permite combinar la misma base con cualquier pieza, desde un vestido formal hasta una prenda casual, ofreciendo alto confort sin limitar las opciones de vestuario”.

Los modelos más vendidos de la compañía incluyen body reductor cachetero, tipo tanga, con tiras y manga corta. La temporada navideña concentra el mayor volumen de ventas, con picos significativos en comparación con otros meses del año.

El mercado masculino también ha registrado un aumento en la demanda de camisetas y camisillas de compresión. Según Grisales, este comportamiento indica que “los hombres buscan activamente prendas de soporte y compresión para mejorar su comodidad y postura diaria”, evidenciando un cambio en los hábitos de consumo relacionados con estética y bienestar.

