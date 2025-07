WOM anuncia inversión de US$100 millones si la fusión entre Tigo y Telefónica se aprueba con condiciones

Según Reznikovich, un mercado con dos jugadores cada uno con 40 % y un tercero con 20 % es normal, pero uno en el que un operador tenga 50 %, otros 40 % y un tercero 6 %, no es competitivo. “Y eso es lo que pasará en Colombia si la fusión no se condiciona”, precisó

“Levantar una red como la que tienen Claro o Tigo toma entre 5 o 7 años y esto no se hace de un día para otro. Es importante que al tercer operador le den la oportunidad de invertir y crecer su red. Si esto no pasa, WOM no podría competir, no importa cuánto invirtamos”, enfatizó Reznikovich.