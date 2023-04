Pilas: así pueden las redes sociales levantar su tienda online

La implementación de una tienda en línea en Colombia aumenta las ventas de los emprendedores, pues cerca del 50 % de las personas aseguran recurrir a esta modalidad ya que fue una excelente alternativa para el incremento de ingresos, reconocimiento, posicionamiento y confianza. durante 2022 en comparación con el 2021.

Así se dio a conocer en un informe realizado en Colombia por Tiendanube, en el que se estableció que la revolución de las redes sociales como aliado estratégico del e-commerce ha traído consigo una serie de oportunidades que con el tiempo se han potenciado.

Establecer un canal de atención permitirá tener bajo control algún tipo de altercado o solicitud en cualquier etapa del proceso de venta. - Foto: Getty Images

Además, en plena era digital es inconcebible para muchas personas no haber navegado por una de ellas. Su uso varía dependiendo de las necesidades y, de acuerdo con un informe de We Are Social, el 97,7 % de la base total de usuarios de Internet en Colombia (independientemente de la edad) han usado al menos una plataforma de redes sociales durante 2023.

Ojo con las redes

En el informe también se dan a conocer algunas recomendaciones que ayudarán a trabajar de manera mucho más estratégica con las redes sociales para el negocio digital.

Por una parte, hay que diferenciar el objetivo del e-commerce y de las redes sociales. Es importante tener en cuenta que la tienda online y las redes sociales no compiten entre sí, sino que las dos se unen, se complementan, trabajan en sinergia, a fin de alcanzar los objetivos y obtener beneficios mucho mayores para el negocio o emprendimiento.

La revolución de las redes sociales como aliado estratégico del e-commerce ha traído consigo una serie de oportunidades. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En este aspecto, las redes sociales pueden generar tráfico a la tienda online, y la tienda online podrá vender sus productos a su público objetivo.

También se puede implementar la medición de resultados. Ambas herramientas tienen sus ventajas a la hora de realizar medición de resultados.

Sin embargo, con la tienda online se podrá conocer de manera más detallada de donde proviene el usuario, qué hizo dentro del sitio web entre otras cosas más, mientras que en las redes sociales, a medida que vayas creando la comunidad propia podrá enfocarse mucho más el contenido de interés para facilitar las ventas a través de la tienda online.

A priorizar

Así mismo, hay que prioriza la forma de comunicar. Si la tienda online usa las palabras correctas, es decir, aquellas palabras que usa el cliente para la solución de un problema que el servicio o producto puede ofrecer, se podrá atraer clientes potenciales de una forma mucho más rápida.

Mientras tanto, hay que dedicar un tiempo prudente a la creación de contenido en las redes sociales, como por ejemplo en Instagram o Tik Tok, ya que puede ayudar a generar más tráfico en la tienda virtual y alcanzar mayor presencia en las redes sociales,

Con la tienda online se podrá conocer de manera más detallada de donde proviene el usuario, qué hizo dentro del sitio web entre otras cosas más. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así mismo, hay que enfocarse en el montaje de tu tienda online, Invierte tiempo en ella para optimizar procesos de logística y de ventas. Es importante tener en cuenta que una tienda online a grandes rasgos genera muchos más ingresos con pocas visitas, es decir, el retorno de la inversión es más alto y efectivo. Ayúdate de un plan de acción para repartir actividades y empezar a obtener resultados desde el primer minuto del montaje de tu tienda.

De igual forma, establecer un canal de atención permitirá tener bajo control algún tipo de altercado o solicitud en cualquier etapa del proceso de venta. En el informe se estableció que el 100 % de los emprendedores que tienen su tienda en línea, ofrecen ayuda y atención al cliente mediante WhatsApp. Esta es, una buena herramienta para facilitar la rapidez del tiempo de respuesta, entre otros.