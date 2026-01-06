Cajas de compensación que entregan en enero buena plata; así puede reclamar el beneficio

Ya comenzó oficialmente 2026 y son miles las personas que están alistando y organizando sus finanzas para el primer mes del año y, con ello, para el resto del periodo. Muchos hogares tienen menores de edad, por lo que se preparan para asumir los gastos que trae el inicio del ciclo escolar, uno de los de mayor impacto en la economía familiar.

Es importante tener en cuenta que estos gastos pueden ir desde los $ 50.000 hasta los $ 400.000, o incluso superar el millón de pesos, e incluyen elementos como cuadernos, esferos, libros y materiales didácticos, entre otros insumos obligatorios en los colegios.

Miles de estudiantes recibirán el subsidio. Foto: Colprensa

Para muchos, es clave contar con este dinero ahorrado. Sin embargo, quienes no lo tienen pueden acceder a un beneficio que les ayudaría a aliviar el bolsillo y que entregan las cajas de compensación tanto a trabajadores dependientes como independientes.

Se trata del subsidio educativo, que ofrecen varias cajas de compensación, ya sea mediante kits escolares o bonos para realizar la compra de estos artículos de cara al año escolar.

Es importante que consulte con su caja de compensación, ya sea Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfamiliar, Comfenalco, entre otras entidades que se encuentran suscritas a Asocajas. Deberá hacer el proceso de revisión con su cédula para saber si tiene derecho a este beneficio.

Estos son los montos que entregarán. Foto: Adobe Stock

Colsubsidio, por ejemplo, tiene un bono de $ 80.000 por cada estudiante a cargo. Este se entregará en tiendas Ara y en Almacenes Éxito que estén autorizados para tal fin. Allí, se debe presentar la tarjeta de afiliación y documento de identidad. Además de generar un código QR en la App Mi Colsubsidio.

Compensar, por su parte, brinda útiles escolares para beneficiarios. Se puede reclamar el incentivo en 20 almacenes aliados de la caja de compensación. El valor es de $ 105.000 para los trabajadores, con un tope salarial de hasta cuatro salarios mínimos mensuales.

La entrega se hace cada año a través de la tarjeta, con la que se pueden comprar útiles escolares, uniformes, calzado escolar, artículos educativos y demás productos.

Tenga en cuenta los beneficios que entregarán. Foto: 123rf

Por su lado, Cafam entrega un kit de útiles escolares para el regreso a clases. Entre los requisitos se encuentra que los niños tengan entre 6 y 11 años, además de hijos de trabajadores que estén registrados como afiliados a Cafam al 30 de noviembre del 2024 en la categoría A o B.