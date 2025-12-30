Economía

Gremio de la Seguridad Privada alertó sobre el significativo impacto que tendrá el aumento del salario mínimo en 2026

El nuevo valor del salario causaría fuertes modificaciones en el sector.

30 de diciembre de 2025, 8:31 p. m.
El aumento generaría sobrecostos en los procesos de operación de las empresas del país.
El aumento generaría sobrecostos en los procesos de operación de las empresas del país.

En la noche del lunes, 29 de diciembre, el país conoció el aumento del 23.7% para el salario mínimo. Desde ese momento, las personas que viven en edificios o conjuntos residenciales comenzaron a calcular los valores que deberán pagar en el nuevo año.

Ante la nueva cifra de $ 1.746.882 y, sumando el auxilio de transporte, totaliza $ 2.000.000, la cual regirá para más de 2 millones de trabajadores en el país, aumentarán los costos del personal que realiza las labores de vigilancia.

Junto a esto, la entrada en vigor desde el pasado 25 de diciembre del recargo nocturno a partir de las 7:00 p.m. puede suponer otro valor a tener en cuenta para conocer el monto que deberán pagar desde el nuevo año.

Para dar claridad a este tema, la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) alertó sobre el significativo impacto que tendrá el aumento del salario mínimo y la implementación de recientes reformas laborales en los costos del servicio de vigilancia privada en Colombia. Esta situación afectará directamente a conjuntos residenciales, pequeñas y medianas empresas y a los usuarios en general.

El presidente de Confevip, Miguel Ángel Díaz, advirtió además sobre el riesgo de que este escenario incentive la informalidad en el sector: “Existe una alta probabilidad de que algunos usuarios busquen alternativas más económicas en la ilegalidad, contratando empresas que no cumplen con las obligaciones laborales ni con los requerimientos tecnológicos exigidos por la ley. Estas opciones, aunque aparentan ser más baratas, representan un riesgo para la seguridad y la legalidad”.

Noticia en desarrollo ....

