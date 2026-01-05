Empresas

Mario Hernández reacciona tras la captura de Maduro y habla del futuro de su empresa en Venezuela

Esto dijo el empresario tras los hechos sucedidos en el país.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 5:24 p. m.
Mario Hernández habló de la situación de Venezuela.
Mario Hernández habló de la situación de Venezuela. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Hace algunos días, el mundo vivió un momento realmente histórico, luego de que el ejército norteamericano ingresara a Venezuela hacia la 1 de la madrugada y capturara al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, en medio de una operación con varios ataques a bases militares de ese país.

El dictador se encuentra actualmente en Nueva York, a la espera de ser procesado por varios delitos. Mientras tanto, EE. UU. aseguró que tomará el control del país mientras se da una transición del poder.

Podcast Sin Filtro
Mario Hernández habló de la situación Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Tras los hechos, son varias las personalidades que han reaccionado, la mayoría felicitando al país por liberarse del dictador y augurando una mejor época para Venezuela, tras más de una década en el régimen de Nicolás Maduro, que trajo consigo pobreza.

Nicolás Maduro es trasladado al Tribunal Federal de Nueva York: las imágenes del derrocado dictador y su esposa

Una de las voces que sonaron tras los sucesos fue la del empresario Mario Hernández, quien habló de los hechos a través de su cuenta de X. Además de apoyar al país, habló de la situación de su empresa allí y el futuro de la misma.

“Nunca nos fuimos de Venezuela. Ahí estamos y ahí seguimos generando empleo”.

Nicolás Maduro, buque.
Nicolás Maduro fue capturado. Foto: Istock, AFP

El empresario ha sido también un gran crítico del régimen, tras la situación de la captura dijo: “A cada marrano le llega su nochebuena”, indicó.

Durante los últimos días, el empresario también compartió un video del candidato presidencial Mauricio Cárdenas, en el que envía un mensaje de apoyo al Gobierno de EE. UU., asegurando que Maduro debe pagar por todos los crímenes cometidos en ese país.

Xi Jinping envió un mensaje entre líneas tras la captura de Maduro e hizo un llamado a la comunidad internacional

“Maduro debe pagar las consecuencias de sus actos pero su régimen debe entregarse. Cabello, Padrino, en vez de dar declaraciones deben estar entregándose”, comentó.

Nicolás Maduro sobre los ataques por parte de EE.UU.
Nicolás Maduro retó en repetidas ocasiones a EE.UU. Foto: AFP

También hizo un llamado a la población civil para que rodeen rápidamente el entorno de la democracia, encabezado por María Corina Machado. Además aseguró que es un día alegre para los millones de venezolanos que se encuentran en el exilio.

