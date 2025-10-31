Dane reveló que el desempleo en Colombia siguió cayendo. Fue de 8,2 % en septiembre de 2025

En el noveno mes del año el desempleo siguió en descenso. Según la estadística revelada por el Dane, la cifra en septiembre se ubicó en 8,2 %, casi un punto por debajo de la cifra que se registraba para igual periodo del año anterior, que era 9,1 %.

Con relación a agosto la cifra también fue inferior, pues en ese mes se registraba un 8,6 %.

Según confirmó la directora del Dane, Piedad Urdinola, se trataría de la tasa más baja de desempleo para una medición de septiembre, desde 2021.

De igual manera, la funcionaria afirmó que por primera vez la desocupación de las mujeres es de un solo dígito.

Desempleo en Colombia en septiembre de 2025 | Foto: Dane / Informe

Con las estadísticas de desempleo del Dane se evidencia que la población ocupada ha ido subiendo y ya casi llega a los 24 millones: 23.927.000 personas. Implica que 714.000 personas encontraron una oportunidad laboral.

No obstante, no se puede perder de vista que la población por fuera de la fuerza de trabajo también está en ascenso y ya llega a los 14.732.000. Estos son los ciudadanos que desisten de buscar un empleo o hacen un pare para estudiar, por ejemplo.

Entre tanto, el porcentaje de desempleo implica que 2.130.000 colombianos están desocupados e interesados en engancharse en el mercado laboral.

¿Qué sector puso los empleos?

Una vez más se conserva la tendencia, según la cual, en los componentes donde más se vinculan los ciudadanos son el de empleo particular y obrero, o en el cuenta propia, que apuntalaron los nuevos empleos. Allí puede estar desde el que abre un consultorio odontológico y el que se rebusca vendiendo alguna mercancía en una esquina.

Piedad Urdinola, directora del Dane | Foto: Dane / Youtube

De 13 actividades económicas que entran en la medición de desempleo del Dane, la cual retrata el mercado laboral a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, solo 3 registran pérdida de empleo.

Entre las punteras, donde más se generaron oportunidades, se destaca el sector de la industria manufacturera, que agregó 244.000 empleos, principalmente en las subramas dedicadas a producir alimentos para animales y en la de confección de prendas de vestir. Las dos tendencias hacen parte de las realidades de la sociedad: cada vez más los hogares incluyen una mascota en sus familias y por lo tanto, crece la demanda de productos en ese segmento. Y el crecimiento de la producción de confecciones se debe a la llegada de la temporada de fin de año, en la que es habitual que los colombianos compren ropa nueva.

Por el contrario, actividades como comercio y reparación de vehículos; suministro de gas, energía y agua, y actividades profesionales y científicas fueron las que más restaron empleos.

Vendedores ambulantes en el centro de Bogotá | Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Mujeres, con un dígito

En el informe de desempleo del Dane se evidencia que, por primera vez desde que se realizan los comparativos estadísticos en este sentido, la población femenina entró en el terreno de los que tienen el desempleo en un dígito. Pasó de 11,8 % en septiembre del año pasado, a 9,6 % ahora. Los mayores aumentos de oportunidades para la mujer se dieron en las áreas de administración pública, salud humana, alojamiento e industria manufacturera. Buena parte de los puestos de trabajo para ellas son formales.

Desempleo por ciudades. 12 meses a septiembre de 2025 | Foto: Dane / Informe de Mercado Laboral

Informalidad y ciudades

La informalidad en Colombia, uno de los fenómenos persistentes, se mantiene en los alrededores de los 50. En septiembre fue de 54,5 %, afectando de manera diferente a las ciudades que hacen parte de la medición.

En los últimos 12 meses, de octubre de 2024 a septiembre de 2025, el desempleo golpeó más a Quibdó, con una tasa de 28,4 %, mientras que la tasa nacional para ese mismo periodo fue de 9,2 %. La ciudad con la menor cifra fue Leticia: 4,2 % de desocupados. Para igual periodo, Bogotá, la capital del país, registró un 8,8 % de su población sin una oportunidad laboral.

Jóvenes | Foto: Cortesía / Suministrada a El País.

Jóvenes

Los jóvenes, que tradicionalmente han sido muy golpeados por el desempleo, debido a las dificultades para el acceso al primer empleo, a veces por falta de experiencia, pese a que suelen ser una de las franjas de la población mejor preparadas.