Dólar a la baja en Colombia: precio oficial en casas de cambio para este 14 de enero

El dólar americano está fluctuando a la baja en Colombia.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 11:55 a. m.
Esta es la fluctuación de la moneda hoy.
Esta es la fluctuación de la moneda hoy.

El dólar es una de las divisas más importantes del mundo y que tiene especial atención en la economía colombiana. Esto debido a que es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera descendente y su cotización se ha vuelto atractiva para miles de inversionistas, viajeros y ahorradores, que desean aprovechar las fluctuaciones de la moneda para generar eventuales rentabilidades.

Así se mueve en este mercado.
Así se mueve en este mercado.

Es por ello que aquí le contamos cómo se está comportando en el mercado de casas de cambio, establecimientos en donde se pueden adquirir divisas de manera fácil y rápida.

Precio del dólar en Colombia para este 14 de enero: así se mueve en casas de cambio

Este miércoles 14 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,610.37 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,772.59.

Mientras el Banco Mundial pide disciplina, Colombia se aleja de la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas

El empresario que salió en defensa de soñar en grande

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

Consejo Gremial envía carta a la Corte Constitucional pidiendo suspensión provisional de la emergencia económica

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

¿Cuándo se debe afiliar a empleadas domésticas a seguridad social completa? Esto dice la ley

Dólar amaneció más barato este martes en Colombia: precio oficial del 13 de enero

Dólar cayó en Colombia este 9 de enero: así cerró la divisa americana

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar el valor de la moneda en las ciudades principales, tenga en cuenta los siguientes valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6383,797159
Cali3,6503,840190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,6803,73050
Medellín3,5583,727169
Pereira3,6703,770100
Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
El dólar ha fluctuado a la baja.

Si usted desea analizar el valor del dólar en el histórico de los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla:

FechasPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 14 de enero de 20263610.373772.593663.24
martes 13 de enero de 20263610.373772.593717.09
lunes 12 de enero de 20263654.073796.673717.09
domingo 11 de enero de 20263654.073796.673717.09
sábado 10 de enero de 20263658.153798.153717.09
viernes 9 de enero de 20263655.193795.563734.67
Por su parte, si lo que desea es analizar el valor y comportamiento de la divisa por establecimientos comerciales, tenga en cuenta los siguientes valores fijados para hoy en distintas casas de cambio:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,6503,790140
Cambios Kapital3,6003,780180
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,760160
El Condor Cambios3,6403,790150
EuroDolar3,6303,790160
Dólar dólares
Así se mueve hoy.

Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que no fijan sus precios a partir de un precio oficial, sino que lo hacen teniendo en cuenta la ley de oferta y demanda y dependiendo de factores como el precio en otras casas de cambio, bancos, entre otros actores del mercado.

