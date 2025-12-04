Dólar abre a la baja en Colombia este 4 de diciembre: precio oficial

El dólar inició la cotización de este 4 de diciembre en un precio de $3.762, lo que significó una baja de $18 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.780.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.762. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.740. El precio promedio es de $3.747.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 35,75 millones, registrando además un volumen promedio de 586,06 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,04 %, llegando a las 98,757 unidades.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad | Foto: Getty Images

La OCDE revisa al alza sus previsiones de crecimiento para 2025 en EEUU, China y la zona euro

Los principales actores económicos mundiales —Estados Unidos, China y la zona euro— registrarán un mayor crecimiento en 2025, pese al impacto de los aranceles y las incertidumbres políticas, indican las previsiones actualizadas de la OCDE publicadas este martes.

No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte de futuras “debilidades” vinculadas a eventuales nuevos aranceles o a una generalización de restricciones a la exportación de productos críticos, como tierras raras.

“La economía mundial ha sido resiliente este año, a pesar de los temores de una desaceleración más pronunciada debido al aumento de los obstáculos al comercio y la fuerte incertidumbre relacionada con la acción pública”, señala el informe.

Tras un crecimiento del 3,3 % en 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se desaceleraría ligeramente al 3,2 % en 2025 y al 2,9 % en 2026, sin cambios respecto a sus previsiones de septiembre. En 2027, repuntaría al 3,1 %.

Esto es lo que dice la OCDE. | Foto: 123 Rf