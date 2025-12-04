Economía
Dólar abre a la baja en Colombia este 4 de diciembre: precio oficial
Así se está moviendo la moneda americana en el mercado spot.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El dólar inició la cotización de este 4 de diciembre en un precio de $3.762, lo que significó una baja de $18 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.780.
En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.762. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.740. El precio promedio es de $3.747.
En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 35,75 millones, registrando además un volumen promedio de 586,06 millones.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,04 %, llegando a las 98,757 unidades.
La OCDE revisa al alza sus previsiones de crecimiento para 2025 en EEUU, China y la zona euro
Los principales actores económicos mundiales —Estados Unidos, China y la zona euro— registrarán un mayor crecimiento en 2025, pese al impacto de los aranceles y las incertidumbres políticas, indican las previsiones actualizadas de la OCDE publicadas este martes.
No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte de futuras “debilidades” vinculadas a eventuales nuevos aranceles o a una generalización de restricciones a la exportación de productos críticos, como tierras raras.
“La economía mundial ha sido resiliente este año, a pesar de los temores de una desaceleración más pronunciada debido al aumento de los obstáculos al comercio y la fuerte incertidumbre relacionada con la acción pública”, señala el informe.
Tras un crecimiento del 3,3 % en 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se desaceleraría ligeramente al 3,2 % en 2025 y al 2,9 % en 2026, sin cambios respecto a sus previsiones de septiembre. En 2027, repuntaría al 3,1 %.
Entre los factores de resistencia, la OCDE cita la anticipación del aumento de los aranceles, las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial, la reducción de las tasas de interés por parte de los bancos centrales y las políticas fiscales de apoyo a la demanda.