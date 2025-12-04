Suscribirse

Divisas

Precio del dólar en casas de cambio para este 4 de diciembre: así se mueve la divisa

Este es el comportamiento que mantiene la moneda americana en estos establecimientos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 11:25 a. m.
aranceles EEUU Dólar
Así se mueve la moneda en el mercado de los profesionales del cambio. | Foto: Adobe Stock

Siendo la principal moneda de reserva mundial, el dólar desempeña un papel fundamental en la economía global, constituyéndose en la mayor parte de las reservas mundiales de divisas. Además de ello, el dólar estadounidense es la moneda preferida para el comercio internacional, por ello países como Colombia, que realizan constantes exportaciones e importaciones, deben tenerla en cuenta para sus negocios.

El dólar estadounidense tiene una gran demanda entre los inversores extranjeros, que desean invertir en los mercados de capitales estadounidenses. Muchos ahorradores, inversionistas y viajeros la ven como un buen activo, por lo que apuestan por hacer compras de divisas en casas de cambio.

-
Así se comporta la moneda americana en la jornada de hoy. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Precio del dólar en casas de cambio: así está fluctuando

Según un monitoreo hecho en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 3 de diciembre se situó cerca de $ 3.691, mientras que el de venta rondó los $ 3.831. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: Para la temporada de fin de año, estiman crecimiento del 10 % en tráfico y 15 % en ventas frente a 2024 en centros comerciales

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7103,837127
Cali3,6853,875190
Cartagena3,6003,890290
Cúcuta3,7203,76040
Medellín3,6653,813148
Pereira3,7903,86070

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Dólar dólares
Tenga en cuenta la fluctuación de la divisa. | Foto: Adobe Stock
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 4 de diciembre de 20253691.433831.073780.8
miércoles 3 de diciembre de 20253691.433831.073817.66
martes 2 de diciembre de 20253715.363849.293784.43
lunes 1 de diciembre de 20253698.213834.463744.43
domingo 30 de noviembre de 20253683.933822.143744.43
sábado 29 de noviembre de 20253684.643821.793744.43
viernes 28 de noviembre de 2025368538203773.6

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7003,820120
Cambios AG3,7303,830100
Cambios Kapital3,7003,820120
Cambios Monkey3,7203,860140
Cambios Vancouver3,7003,820120
El Condor Cambios3,7003,830130
EuroDolar3,7003,830130

Tenga en cuenta que las casas de cambio funcionan comprando y vendiendo divisas, obteniendo ganancias a través de la diferencia entre la tasa de compra y venta, y a veces, cobrando una comisión por la operación.

Contexto: Banco de la República entrega importante dato sobre los colombianos: varios países involucrados

Normalmente, las casas de cambio generan su ganancia con el tipo de cambio y la definición de sus precios de compra y venta, ofreciendo una tasa más alta para la venta de la moneda extranjera que la que pagan por su compra.

Analistas advierten que el enfrentamiento entre ambos líderes podría acercar a Colombia a gobiernos como el de Nicolás Maduro y reconfigurar el mapa político regional.
Ha pasado por escenarios altamente volátiles. | Foto: 123RF

Este modelo de negocio se basa en la oferta y demanda de las monedas en el mercado financiero global.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro envía nuevo mensaje sobre Estados Unidos en medio de tensiones con Venezuela

2. Se conoce lo que hizo Jean Claude Bossard antes de ser asesinado en robo en Bogotá: su padre contó hacia dónde iba cuando lo mataron

3. Estados Unidos aumentó millonaria recompensa contra temido líder del Tren de Aragua

4. David Murcia Guzmán: lo que hay detrás de la “firmatón nacional” que busca la libertad del ‘cerebro’ de DMG

5. Revelan identidad de hombre asesinado por sicarios en reconocida playa de Cartagena: tenía largo prontuario criminal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

dólar Colombiacasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.