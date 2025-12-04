Divisas
Precio del dólar en casas de cambio para este 4 de diciembre: así se mueve la divisa
Este es el comportamiento que mantiene la moneda americana en estos establecimientos.
Siendo la principal moneda de reserva mundial, el dólar desempeña un papel fundamental en la economía global, constituyéndose en la mayor parte de las reservas mundiales de divisas. Además de ello, el dólar estadounidense es la moneda preferida para el comercio internacional, por ello países como Colombia, que realizan constantes exportaciones e importaciones, deben tenerla en cuenta para sus negocios.
El dólar estadounidense tiene una gran demanda entre los inversores extranjeros, que desean invertir en los mercados de capitales estadounidenses. Muchos ahorradores, inversionistas y viajeros la ven como un buen activo, por lo que apuestan por hacer compras de divisas en casas de cambio.
Precio del dólar en casas de cambio: así está fluctuando
Según un monitoreo hecho en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 3 de diciembre se situó cerca de $ 3.691, mientras que el de venta rondó los $ 3.831. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,710
|3,837
|127
|Cali
|3,685
|3,875
|190
|Cartagena
|3,600
|3,890
|290
|Cúcuta
|3,720
|3,760
|40
|Medellín
|3,665
|3,813
|148
|Pereira
|3,790
|3,860
|70
De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|jueves 4 de diciembre de 2025
|3691.43
|3831.07
|3780.8
|miércoles 3 de diciembre de 2025
|3691.43
|3831.07
|3817.66
|martes 2 de diciembre de 2025
|3715.36
|3849.29
|3784.43
|lunes 1 de diciembre de 2025
|3698.21
|3834.46
|3744.43
|domingo 30 de noviembre de 2025
|3683.93
|3822.14
|3744.43
|sábado 29 de noviembre de 2025
|3684.64
|3821.79
|3744.43
|viernes 28 de noviembre de 2025
|3685
|3820
|3773.6
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,700
|3,820
|120
|Cambios AG
|3,730
|3,830
|100
|Cambios Kapital
|3,700
|3,820
|120
|Cambios Monkey
|3,720
|3,860
|140
|Cambios Vancouver
|3,700
|3,820
|120
|El Condor Cambios
|3,700
|3,830
|130
|EuroDolar
|3,700
|3,830
|130
Tenga en cuenta que las casas de cambio funcionan comprando y vendiendo divisas, obteniendo ganancias a través de la diferencia entre la tasa de compra y venta, y a veces, cobrando una comisión por la operación.
Normalmente, las casas de cambio generan su ganancia con el tipo de cambio y la definición de sus precios de compra y venta, ofreciendo una tasa más alta para la venta de la moneda extranjera que la que pagan por su compra.
Este modelo de negocio se basa en la oferta y demanda de las monedas en el mercado financiero global.