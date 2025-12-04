Siendo la principal moneda de reserva mundial, el dólar desempeña un papel fundamental en la economía global, constituyéndose en la mayor parte de las reservas mundiales de divisas. Además de ello, el dólar estadounidense es la moneda preferida para el comercio internacional, por ello países como Colombia, que realizan constantes exportaciones e importaciones, deben tenerla en cuenta para sus negocios.

El dólar estadounidense tiene una gran demanda entre los inversores extranjeros, que desean invertir en los mercados de capitales estadounidenses. Muchos ahorradores, inversionistas y viajeros la ven como un buen activo, por lo que apuestan por hacer compras de divisas en casas de cambio.

Así se comporta la moneda americana en la jornada de hoy. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Precio del dólar en casas de cambio: así está fluctuando

Según un monitoreo hecho en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 3 de diciembre se situó cerca de $ 3.691, mientras que el de venta rondó los $ 3.831. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,710 3,837 127 Cali 3,685 3,875 190 Cartagena 3,600 3,890 290 Cúcuta 3,720 3,760 40 Medellín 3,665 3,813 148 Pereira 3,790 3,860 70

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Tenga en cuenta la fluctuación de la divisa. | Foto: Adobe Stock

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 4 de diciembre de 2025 3691.43 3831.07 3780.8 miércoles 3 de diciembre de 2025 3691.43 3831.07 3817.66 martes 2 de diciembre de 2025 3715.36 3849.29 3784.43 lunes 1 de diciembre de 2025 3698.21 3834.46 3744.43 domingo 30 de noviembre de 2025 3683.93 3822.14 3744.43 sábado 29 de noviembre de 2025 3684.64 3821.79 3744.43 viernes 28 de noviembre de 2025 3685 3820 3773.6

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,700 3,820 120 Cambios AG 3,730 3,830 100 Cambios Kapital 3,700 3,820 120 Cambios Monkey 3,720 3,860 140 Cambios Vancouver 3,700 3,820 120 El Condor Cambios 3,700 3,830 130 EuroDolar 3,700 3,830 130

Tenga en cuenta que las casas de cambio funcionan comprando y vendiendo divisas, obteniendo ganancias a través de la diferencia entre la tasa de compra y venta, y a veces, cobrando una comisión por la operación.

Normalmente, las casas de cambio generan su ganancia con el tipo de cambio y la definición de sus precios de compra y venta, ofreciendo una tasa más alta para la venta de la moneda extranjera que la que pagan por su compra.

Ha pasado por escenarios altamente volátiles. | Foto: 123RF