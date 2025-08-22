El dólar inició la cotización de este 22 de agosto en un precio de $4.207, lo que significó una baja de $7 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $4.034.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $4.033 Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $4.025. El precio promedio es de $4.028.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 114 millones, registrando además un volumen promedio de 1,676 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 98,575 unidades.

Corte Suprema de EE. UU. aprueba recortes en becas para investigaciones en diversidad

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde el jueves al gobierno de Donald Trump para recortar cientos de millones de dólares en becas de investigación relacionadas con iniciativas de diversidad.

Donald Trump ha causado varias polémicas desde su llegada al poder. | Foto: AFP

Un juez federal en Massachusetts había bloqueado en junio los recortes planeados a las becas de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), al argumentar que representaban discriminación racial y prejuicio contra la comunidad LGBT.

El gobierno de Trump ha apuntado a eliminar casi 800 millones de dólares en fondos de investigación del NIH como parte de su campaña contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

En una votación 5-4, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, permitió que los recortes se pongan en marcha mientras las batallas legales siguen su curso en tribunales inferiores.

Las becas de diversidad representan solo una fracción de los más de 10.000 millones de dólares en investigación y contratos en el NIH que están bajo la mira desde que Trump asumió la presidencia en enero.

Otros proyectos afectados incluyen estudios en los efectos del calentamiento global en la salud, la enfermedad de Alzheimer y el cáncer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado varias decisiones en contra de las universidades. | Foto: Getty Images