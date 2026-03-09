Divisas

Dólar abrió a la baja en Colombia este 9 de marzo: precio oficial de hoy

Así se mueve la moneda americana en el mercado.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 8:50 a. m.
El dólar se mueve a la baja hoy.
El dólar se mueve a la baja hoy. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 9 de marzo en un precio de $3.780, lo que significó una baja de $15 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.795.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.780. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.728. El precio promedio es de $3.744.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 113,62 millones, registrando además un volumen promedio de 408,73 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,19 % llegando a las 99,165 unidades.

Las bolsas se desploman y el petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio

Las bolsas se desplomaron el lunes y los precios del petróleo se dispararon un 30%, rozando brevemente los 120 dólares el barril, ante los temores causados por la guerra en Oriente Medio, que entra en su segunda semana sin señales de tregua.

Con la perspectiva de un impacto de la guerra en la economía global, las bolsas asiáticas extendieron las pérdidas de la semana pasada.

La Bolsa de Seúl, que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas, cerró el lunes con una baja de 5,96%, mientras que la de Tokio terminó con un 5,2% de caída.

MinHacienda reaccionó al resultado de la inflación, tras expectativa del mercado de una subida por alza del salario mínimo

Las bolsas europeas abrieron con fuertes caídas. En los primeros intercambios, París retrocedía un 2,59%, Fráncfort un 2,47%, Londres un 1,57%, Madrid un 2,87% y Milán un 2,71%.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

Los futuros para los tres principales índices de Wall Street habían caído la semana pasada más del 2%, mientras el dólar estadounidense recuperó valor por su condición de inversión refugio.

Las bolsas se desploman y el petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio.
Las bolsas se desploman y el petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio. Foto: Adobe Stock/ AFP

Pero el impacto más fuerte de la guerra se sintió en el mercado petrolero. Hacia las 06H30 GMT, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en el mercado estadounidense, subía en un 15,51%, a 104,96 dólares. Poco antes, se disparó en un 30%, a 119,48 dólares el barril.

