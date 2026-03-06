Dólar abrió más caro este viernes 6 de marzo en Colombia: así se mueve

El dólar inició la cotización de este 6 de marzo en un precio de $3.794, lo que significó un alza de $27 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.767.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.807. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.785. El precio promedio es de $3.795.

Ojo al dato: este requisito puede dejarlo sin servicios de gas

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 150,17 millones, registrando además un volumen promedio de 445,62 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,03 %, llegando a las 99,334 unidades.

El dólar subió en el mercado spot. Foto: Adobe Stock

El precio mundial de los alimentos aumentó en febrero por primera vez en cinco meses

El precio de los alimentos a nivel mundial aumentó en febrero por primera vez en cinco meses, impulsado por el trigo, los aceites vegetales y las carnes, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En cambio, los precios del azúcar y del queso siguieron bajando.

El índice de precios de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de los precios internacionales de un conjunto de productos alimentarios, subió 0,9 % en un mes, pero se mantiene 1 % por debajo de su nivel de hace un año.

El índice de los cereales aumentó un 1,1 % interanual, debido a episodios de heladas en Europa y Estados Unidos, así como a perturbaciones logísticas en Rusia y en la región del mar Negro.

“Es asunto de las asambleas”. Gobierno emite circular sobre alzas en cuotas de administración en conjuntos residenciales

Dado que el precio del trigo sigue siendo bajo, las siembras para 2026 deberían reducirse en comparación con previsiones anteriores en la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, estima también la FAO.

Según sus nuevas previsiones, la producción de trigo de este año debería, sin embargo, mantenerse por encima de la media de los últimos cinco años, con buenas perspectivas también en India y China.

En cuanto a los aceites, el índice mensual de precios subió 3,3 % en febrero, alcanzando su nivel más alto desde junio de 2022. Esto se debe tanto al aceite de palma, impulsado por una fuerte demanda de importación y una menor producción estacional, como al aceite de soja, favorecido por la perspectiva de medidas estadounidenses favorables a los biocombustibles.

El precio mundial de los alimentos aumentó en febrero por primera vez en cinco meses. Foto: ADOBE STOCK

Por el contrario, los precios del aceite de girasol bajaron ligeramente debido a una mayor oferta de exportación procedente de Argentina.

Los precios de la carne están sostenidos por la carne de vacuno, pero también por la carne de ovino, que alcanzó un nivel récord.

En contraste, el índice de productos lácteos bajó 1,2 % debido a la caída del queso, y el del azúcar retrocedió 4,1 % (27,3 % en un año) debido a las expectativas de un alto nivel de producción.