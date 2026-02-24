Divisas

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial de este 24 de febrero

Esta es la cotización de la moneda hoy.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 9:11 a. m.
Dollar Sign, Growth, Stock Market and Exchange, Stock Market Data, Moving Up
Dollar Sign, Growth, Stock Market and Exchange, Stock Market Data, Moving Up Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 24 de febrero en un precio de $3.700, lo que significó un alza de $3 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.697.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.709. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.691. El precio promedio es de $3.697.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 70,69 millones, registrando además un volumen promedio de 565,52 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,24 % llegando a las 97,875 unidades.

China anuncia controles reforzados a empresas y entidades japonesas por vínculos militares

El Ministerio de Comercio de China anunció el martes controles reforzados de exportación contra 40 empresas y entidades japonesas, incluidas la agencia espacial y la firma Mitsubishi, a las que acusa de ayudar a fortalecer la capacidad militar de Japón.

El ministerio incluyó a firmas como Subaru a una “lista de vigilancia” para controlar su exportación de “productos de doble uso”.

Aerocivil revela informe tras incidente entre avión de Latam y helicóptero en El Dorado: aseguran interferencia en la frecuencia

También fueron incluidas en la lista de controles reforzados al constructor naval Japan Marine United; Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines (motores aeronáuticos), Kawasaki Heavy (aviones de combate), IHI Aero Space (misiles) y la agencia espacial japonesa (operadora de cohetes).

“Las medidas apuntan a restringir la ‘remilitarización’ de Japón y sus ambiciones nucleares, y son completamente legítimas, razonables y legales”, afirmó el ministerio chino en un comunicado.

“Las acciones legales chinas apuntan a un pequeño número de entidades japonesas, con medidas relevantes dirigidas a productos de doble uso, y no impactan en los (intercambios) económicos normales y el comercio entre China y Japón”, agregó.

El ministerio aclaró que “las entidades japonesas honestas y respetuosas de la ley no tienen de qué preocuparse”.

Las empresas podrán solicitar ser retiradas de la lista de vigilancia si cooperan con los términos chinos de verificación.

China ha sido un país que demostró tener intereses comerciales en Colombia.
China ha sido un país que demostró tener intereses comerciales en Colombia. Foto: 123 RF

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo japonés, Kai Sato, anunció que las autoridades niponas habían “protestado firmemente contra estas medidas y exigido su retirada”. Para el gobierno de Japón, las medidas anunciadas por China son “inaceptables y profundamente lamentables”.

