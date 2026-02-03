El dólar inició la cotización de este 3 de febrero en un precio de $3.590, lo que significó una baja de $38 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.628.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.602. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.590. El precio promedio es de $3.597.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 9,50 millones, registrando además un volumen promedio de 287,878 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,11 % llegando a las 97,380 unidades.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Petro espera lograr un borrón y cuenta nueva con Trump en la Casa Blanca

El presidente colombiano Gustavo Petro espera lograr un borrón y cuenta nueva con el estadounidense Donald Trump este martes en la Casa Blanca, en su primer y quizás último encuentro personal.

Primer productor de cocaína del mundo, Colombia necesita del apoyo de Washington para mantener la presión militar en las zonas de cultivo, y para ello es muy importante la certificación de su lucha antinarcóticos, que perdió el año pasado, por segunda vez en cuatro décadas.

Trump a su vez necesita que Colombia asegure de forma estable la recepción de miles de migrantes indocumentados, producto de su campaña de deportaciones, en momentos en que recibe fuertes críticas de la oposición.

Bogotá anunció la semana pasada que se reanudarán los vuelos en aeronaves colombianas, tras ocho meses de interrupción.

Adeptos a las redes sociales y a las largas diatribas, ambos mandatarios han hecho esfuerzos para rebajar la tensión desde su inesperada llamada telefónica del 7 de enero, en la que acordaron esta cita.

Pero ambos son impredecibles ante la prensa, y la Casa Blanca mantiene la reunión en perfil bajo.

“Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país”, declaró Trump a periodistas la víspera del encuentro.

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

Aunque ambos son afines al tono coloquial y populista, todo lo demás separa a ambas mandatarios: Petro es un exguerrillero que quiere mantener en alto la voz de la izquierda en el continente, que entró en un ciclo claramente conservador.

Trump es el líder que resucitó la doctrina Monroe, de intervencionismo en la región, al punto de que obliga a todos sus vecinos del Sur a posicionarse: a favor o en contra de Estados Unidos.