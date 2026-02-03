Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 3 de febrero

El dólar es una moneda con alta influencia a nivel internacional y con grandes efectos en economías emergentes como lo es la colombiana. Esto dado que se utiliza en muchas transacciones globales entre países, bancos o inversionistas y, por eso, su movimiento tiene un gran impacto en el bolsillo.
Es importante saber que el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por esta razón, su comportamiento es un factor clave para entender la situación económica del país.
Las casas de cambio son actores fundamentales para la compra y venta de divisas, pues permiten adquirirlas sin tener que hacer numerosos trámites o presentar varios documentos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 3 de enero
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 2 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,560.00 y de venta de $3,691.72.
Estos valores son definidos a partir del precio promediado de las distintas ciudades del país. Aquí le presentamos la siguiente tabla con los precios que se están registrando en estas principales ciudades.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,598
|3,710
|112
|Cali
|3,625
|3,750
|125
|Cartagena
|3,450
|3,770
|320
|Cúcuta
|3,600
|3,640
|40
|Medellín
|3,506
|3,656
|150
|Pereira
|3,600
|3,700
|100
Si usted desea analizar el valor de la divisa revisando el histórico de los últimos días, tenga en cuenta los siguientes valores de las fluctuaciones desde el pasado 27 de enero.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 2 de febrero de 2026
|3560
|3691.72
|3670.47
|domingo 1 de febrero de 2026
|3572.76
|3712.41
|3670.47
|sábado 31 de enero de 2026
|3572.41
|3710.69
|3670.47
|viernes 30 de enero de 2026
|3574.48
|3712.07
|3661.29
|jueves 29 de enero de 2026
|3573.79
|3716.38
|3665.97
|miércoles 28 de enero de 2026
|3588.28
|3724.66
|3678.59
|martes 27 de enero de 2026
|3597.24
|3733.28
|3676.02
De otro lado, si lo que desea es revisar el valor de la divisa en distintos establecimientos de cambio, es importante que analice los siguientes precios de distintos valores en casas de cambio del país.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,550
|3,760
|210
|Amerikan Cash
|3,580
|3,680
|100
|Cambios AG
|3,600
|3,690
|90
|Cambios Kapital
|3,620
|3,660
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,600
|3,660
|60
|El Condor Cambios
|3,550
|3,680
|130
Es importante que sepa que los valores en estas casas de cambio son fijados a partir del mercado. Es decir, de la ley de oferta y demanda. Esto significa que las casas de cambio no están obligadas a tener ningún precio oficial en cuenta.
Normalmente, las casas de cambio evalúan valores de otras casas de cambio, el precio en el mercado spot y también el precio de los bancos, para definir sus valores.