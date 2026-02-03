Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 3 de febrero

El dólar es una moneda con alta influencia a nivel internacional y con grandes efectos en economías emergentes como lo es la colombiana. Esto dado que se utiliza en muchas transacciones globales entre países, bancos o inversionistas y, por eso, su movimiento tiene un gran impacto en el bolsillo.

Es importante saber que el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por esta razón, su comportamiento es un factor clave para entender la situación económica del país.

Tenga en cuenta la variación de la moneda hoy. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son actores fundamentales para la compra y venta de divisas, pues permiten adquirirlas sin tener que hacer numerosos trámites o presentar varios documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 3 de enero

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 2 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,560.00 y de venta de $3,691.72.

¿Por qué el gota a gota se volvió clave para la economía popular en Medellín?

Estos valores son definidos a partir del precio promediado de las distintas ciudades del país. Aquí le presentamos la siguiente tabla con los precios que se están registrando en estas principales ciudades.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,598 3,710 112 Cali 3,625 3,750 125 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,600 3,640 40 Medellín 3,506 3,656 150 Pereira 3,600 3,700 100

Así se está moviendo el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Si usted desea analizar el valor de la divisa revisando el histórico de los últimos días, tenga en cuenta los siguientes valores de las fluctuaciones desde el pasado 27 de enero.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 2 de febrero de 2026 3560 3691.72 3670.47 domingo 1 de febrero de 2026 3572.76 3712.41 3670.47 sábado 31 de enero de 2026 3572.41 3710.69 3670.47 viernes 30 de enero de 2026 3574.48 3712.07 3661.29 jueves 29 de enero de 2026 3573.79 3716.38 3665.97 miércoles 28 de enero de 2026 3588.28 3724.66 3678.59 martes 27 de enero de 2026 3597.24 3733.28 3676.02

Ministro de Minas, Edwin Palma, destapa resolución que reduce el precio de la gasolina $500. Así quedó en cada ciudad

De otro lado, si lo que desea es revisar el valor de la divisa en distintos establecimientos de cambio, es importante que analice los siguientes precios de distintos valores en casas de cambio del país.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,550 3,760 210 Amerikan Cash 3,580 3,680 100 Cambios AG 3,600 3,690 90 Cambios Kapital 3,620 3,660 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,600 3,660 60 El Condor Cambios 3,550 3,680 130

Es importante que sepa que los valores en estas casas de cambio son fijados a partir del mercado. Es decir, de la ley de oferta y demanda. Esto significa que las casas de cambio no están obligadas a tener ningún precio oficial en cuenta.

El dólar es una divisa clave para la economía. Foto: Getty Images

Normalmente, las casas de cambio evalúan valores de otras casas de cambio, el precio en el mercado spot y también el precio de los bancos, para definir sus valores.