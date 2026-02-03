Divisas

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 3 de febrero

Este es el valor de la divisa en este mercado.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 11:15 a. m.
Este es el movimiento del dólar en las casas de cambio del país.
Este es el movimiento del dólar en las casas de cambio del país. Foto: Adobe Stock

El dólar es una moneda con alta influencia a nivel internacional y con grandes efectos en economías emergentes como lo es la colombiana. Esto dado que se utiliza en muchas transacciones globales entre países, bancos o inversionistas y, por eso, su movimiento tiene un gran impacto en el bolsillo.

Es importante saber que el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por esta razón, su comportamiento es un factor clave para entender la situación económica del país.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Tenga en cuenta la variación de la moneda hoy. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son actores fundamentales para la compra y venta de divisas, pues permiten adquirirlas sin tener que hacer numerosos trámites o presentar varios documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 3 de enero

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 2 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,560.00 y de venta de $3,691.72.

¿Por qué el gota a gota se volvió clave para la economía popular en Medellín?

Estos valores son definidos a partir del precio promediado de las distintas ciudades del país. Aquí le presentamos la siguiente tabla con los precios que se están registrando en estas principales ciudades.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5983,710112
Cali3,6253,750125
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6003,64040
Medellín3,5063,656150
Pereira3,6003,700100
Dolar precio
Así se está moviendo el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Si usted desea analizar el valor de la divisa revisando el histórico de los últimos días, tenga en cuenta los siguientes valores de las fluctuaciones desde el pasado 27 de enero.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 2 de febrero de 202635603691.723670.47
domingo 1 de febrero de 20263572.763712.413670.47
sábado 31 de enero de 20263572.413710.693670.47
viernes 30 de enero de 20263574.483712.073661.29
jueves 29 de enero de 20263573.793716.383665.97
miércoles 28 de enero de 20263588.283724.663678.59
martes 27 de enero de 20263597.243733.283676.02
Ministro de Minas, Edwin Palma, destapa resolución que reduce el precio de la gasolina $500. Así quedó en cada ciudad

De otro lado, si lo que desea es revisar el valor de la divisa en distintos establecimientos de cambio, es importante que analice los siguientes precios de distintos valores en casas de cambio del país.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,5503,760210
Amerikan Cash3,5803,680100
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6203,66040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,66060
El Condor Cambios3,5503,680130

Es importante que sepa que los valores en estas casas de cambio son fijados a partir del mercado. Es decir, de la ley de oferta y demanda. Esto significa que las casas de cambio no están obligadas a tener ningún precio oficial en cuenta.

Estabilidad en el precio del dólar
El dólar es una divisa clave para la economía. Foto: Getty Images

Normalmente, las casas de cambio evalúan valores de otras casas de cambio, el precio en el mercado spot y también el precio de los bancos, para definir sus valores.

