Dólar amaneció más barato este martes en Colombia: precio oficial del 13 de enero

El dólar inició la cotización de este 13 de enero en un precio de $ 3.705, lo que significó una baja de $ 12 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.717.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.715. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.689. El precio promedio es de $ 3.694.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 56,75 millones, registrando además un volumen promedio de 561,88 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,20 % llegando a las 98,820 unidades.

Este es el valor del dólar en el mercado al inicio del 13 de enero. Foto: Adobe Stock

Los grandes bancos centrales se solidarizan con Powell y piden “preservar” la independencia de la Fed

Los jefes de los principales bancos centrales expresaron este martes su “total solidaridad” con la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, después de que la fiscalía estadounidense abriera una investigación en su contra, al tiempo que pidieron “preservar” su independencia.

“Nos solidarizamos plenamente con el sistema de la Reserva Federal y con su presidente, Jerome H. Powell”, indica una declaración firmada por los jefes del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de Australia, Brasil y Canadá, entre otros.

“La independencia de los bancos centrales es un pilar de la estabilidad de precios, financiera y económica, en interés de los ciudadanos a los que servimos”, afirma la declaración, firmada también por los presidentes de los bancos centrales de Dinamarca, Corea del Sur, Suecia y Suiza.

“El presidente Powell ha actuado con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público”, añaden.

El máximo responsable de la política monetaria de Estados Unidos anunció el domingo que la Fiscalía federal ha abierto una investigación penal relacionada con su comparecencia en junio en el Congreso para explicar la remodelación de la sede de la institución.

Powell criticó la “acción sin precedentes” de la administración Trump, y dijo que se trata un pretexto para influir en las políticas de la Fed.

Los grandes bancos centrales se solidarizan con Powell y piden “preservar” la independencia de la Fed Foto: AFP

“La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que sirve al público, y no en las preferencias del presidente”, declaró.

Trump sugirió el año pasado la posibilidad de despedir a Powell y también lo calificó de “tonto” e “idiota” por las decisiones de política monetaria de la Fed.