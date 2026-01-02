Divisas

Dólar arranca el año más caro en Colombia: precio oficial de este 2 de enero

Así se está moviendo la divisa americana.

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 2:14 p. m.
Así se mueve el dólar hoy
Así se mueve el dólar hoy Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 2 de enero en un precio de $3.773, lo que significó un alza de $16 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.757.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.806. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.770. El precio promedio es de $3.787.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 45,50 millones, registrando además un volumen promedio de 583,33 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,14 % llegando a las 98,175 unidades.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Así se mueve el dólar hoy. Foto: Getty Images

Los aranceles impuestos por México a China y otros países entran en vigor

Los aranceles impuestos por México a la importación de varios productos desde China y otros países con los que no tiene un tratado comercial entraron en vigor este jueves.

Los gravámenes aduaneros fueron aprobados por el Congreso en diciembre pasado, al final de un año 2025 marcado por la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado a México con aranceles desde su regreso a la Casa Blanca.

Esto costaría moverse en TransMilenio y el SITP en 2026 si se aprueba alza de $350 al pasaje: ojo con el bolsillo

Analistas han visto la medida impuesta por el gobierno mexicano como un alineamiento con Estados Unidos, su mayor socio comercial, rumbo a la revisión del tratado de libre comercio T-MEC, que incluye a ambos países y a Canadá.

Los aranceles están dirigidos a diversos productos de los sectores del calzado, automotriz, textil y de los juguetes, entre otros, industrias con importante presencia de importaciones chinas.

En 2024, México importó por 2.163,1 millones de dólares en calzado, de los cuales el 41,5 % tuvo como origen China. Los aranceles para este capítulo comercial quedaron fijados entre el 25 % y el 35 % según el tipo de mercancía.

En el caso de los juguetes, sector en el que las importaciones de México ascendieron a 3.281,1 millones de dólares en 2024, el impuesto vigente desde 2026 es del 30 %.

El 61,5 % de las importaciones en la industria del juguete provinieron de China en 2024, de acuerdo con el Instituto de Estadística (Inegi).

La Secretaría de Economía aseguró que el objetivo principal de esta medida es “salvaguardar cerca de 350 mil empleos” y “contribuir a la reindustrialización” del país.

Aranceles serán utilizados para el programa WIC
Esto pasará con los aranceles de EE. UU. Foto: Getty Images

Tras la aprobación de los aranceles en el Congreso, un portavoz del Ministerio de Comercio de China dijo que Pekín espera que “México corrija esta práctica errónea de unilateralismo y proteccionismo”.

En un comunicado difundido el 30 de diciembre, la Secretaría de Economía mexicana afirmó que la medida “no está dirigida a ningún país en particular”.

