Dólar en casas de cambio: así se cotiza la divisa este 26 de febrero

Evalúe aquí los precios de este mercado.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 6:47 a. m.
Así se mueve la moneda americana en el mercado de casas de cambio hoy, 26 de febrero.
Así se mueve la moneda americana en el mercado de casas de cambio hoy, 26 de febrero.

El dólar es una moneda clave para la economía colombiana dado que actúa como una divisa de referencia para el comercio internacional, fijando los precios de importaciones, como insumos, tecnología, entre otros, y exportaciones, como petróleo y café.

Es importante tener en cuenta que un dólar alto encarece el costo de vida y productos importados, mientras que uno bajo beneficia a viajeros y deudores externos.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Así se mueve la moneda americana en el mercado de casas de cambio hoy, 26 de febrero.

Durante los últimos meses, el dólar ha ganado mayor atención en Colombia por cuenta de algunas fluctuaciones en el mercado, que lo han impulsado a la baja y que lo han hecho más atractivo para muchos, quienes se han aventurado a comprar divisas y aprovechar una eventual subida en su precio.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Las casas de cambio son establecimientos que permiten la compra y venta de divisas sin tantos trámites o papeleo. Aquí le contamos cuál es la fluctuación de la moneda en este mercado.

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 26 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.557,69 y de venta de $ 3.674,23. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las principales ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con precios de compra, venta y spread.

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6163,69478
Cali3,5653,705140
Cartagena3,4503,650200
Cúcuta3,6003,64040
Medellín3,5093,657148
Pereira3,5603,660100
Así se mueve la moneda americana en el mercado de casas de cambio hoy, 26 de febrero.
Así se mueve la moneda americana en el mercado de casas de cambio hoy, 26 de febrero.

De otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la moneda respecto a las cotizaciones de los últimos días, tenga en cuenta los siguientes precios en el mercado durante la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 25 de febrero de 20263557.693674.233703.28
martes 24 de febrero de 20263555.773672.53697.36
lunes 23 de febrero de 20263553.853670.583691.34
domingo 22 de febrero de 202635523672.63691.34
sábado 21 de febrero de 202635553673.273691.34
viernes 20 de febrero de 20263555.383673.273695.72
jueves 19 de febrero de 20263552.313671.733669.21

Finalmente, si lo que desea analizar es el valor de la divisa en las distintas casas de cambio, aquí le contamos cuáles son los precios en varios de los establecimientos que funcionan en el país.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6103,67060
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6003,65050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,5803,65070
EuroDolar3,6003,66060

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio se mueven bajo la ley de oferta y demanda, por lo que definen sus precios a partir de los movimientos del mercado y no de alguna entidad oficial.

Pesos Colombia Dólares
Así se mueve la moneda americana en el mercado de casas de cambio hoy, 26 de febrero.

Entre los aspectos que evalúan se encuentran precios en otras casas de cambio, precios en bancos, la TRM y también los movimientos en el mercado spot.

