Dólar en casas de cambio: así se cotiza la divisa este 26 de febrero

El dólar es una moneda clave para la economía colombiana dado que actúa como una divisa de referencia para el comercio internacional, fijando los precios de importaciones, como insumos, tecnología, entre otros, y exportaciones, como petróleo y café.

Es importante tener en cuenta que un dólar alto encarece el costo de vida y productos importados, mientras que uno bajo beneficia a viajeros y deudores externos.

Durante los últimos meses, el dólar ha ganado mayor atención en Colombia por cuenta de algunas fluctuaciones en el mercado, que lo han impulsado a la baja y que lo han hecho más atractivo para muchos, quienes se han aventurado a comprar divisas y aprovechar una eventual subida en su precio.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Las casas de cambio son establecimientos que permiten la compra y venta de divisas sin tantos trámites o papeleo. Aquí le contamos cuál es la fluctuación de la moneda en este mercado.

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 26 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.557,69 y de venta de $ 3.674,23. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las principales ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con precios de compra, venta y spread.

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,616 3,694 78 Cali 3,565 3,705 140 Cartagena 3,450 3,650 200 Cúcuta 3,600 3,640 40 Medellín 3,509 3,657 148 Pereira 3,560 3,660 100

De otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la moneda respecto a las cotizaciones de los últimos días, tenga en cuenta los siguientes precios en el mercado durante la última semana.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 25 de febrero de 2026 3557.69 3674.23 3703.28 martes 24 de febrero de 2026 3555.77 3672.5 3697.36 lunes 23 de febrero de 2026 3553.85 3670.58 3691.34 domingo 22 de febrero de 2026 3552 3672.6 3691.34 sábado 21 de febrero de 2026 3555 3673.27 3691.34 viernes 20 de febrero de 2026 3555.38 3673.27 3695.72 jueves 19 de febrero de 2026 3552.31 3671.73 3669.21

Finalmente, si lo que desea analizar es el valor de la divisa en las distintas casas de cambio, aquí le contamos cuáles son los precios en varios de los establecimientos que funcionan en el país.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,610 3,670 60 Cambios AG 3,600 3,690 90 Cambios Kapital 3,600 3,650 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,580 3,650 70 EuroDolar 3,600 3,660 60

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio se mueven bajo la ley de oferta y demanda, por lo que definen sus precios a partir de los movimientos del mercado y no de alguna entidad oficial.

Entre los aspectos que evalúan se encuentran precios en otras casas de cambio, precios en bancos, la TRM y también los movimientos en el mercado spot.