Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 25 de diciembre

El dólar se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las monedas más importantes en la economía global. Esto debido a su reconocimiento y solidez. Cada vez son más las personas que deciden ahorrar en esta divisa y así esperar ciertas rentabilidades en épocas de movimientos importantes.
En los últimos meses, el dólar ha presentado un precio a la baja, lo que ha llamado la atención de ahorradores e inversionistas que buscan generar dinero a través de la divisa, ya sea en el momento de venta de la moneda con una fluctuación, o cuando deciden adquirirla a un precio más bajo.
Para estas transacciones, las casas de cambio se vuelven actores fundamentales, pues permiten estas transacciones sin tantos trámites o sin firmar varios documentos. Aquí le contamos cuál es el valor del dólar en casas de cambio durante la jornada.
Precio del dólar: así se mueve en casas de cambio este 25 de diciembre
Este jueves 25 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,682.59 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,819.63.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea analizar el valor por ciudad, tenga en cuenta esta tabla:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,718
|3,838
|120
|Cali
|3,685
|3,855
|170
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,710
|3,750
|40
|Medellín
|3,647
|3,798
|151
|Pereira
|3,660
|3,780
|120
Por otro lado, si desea ver el precio del dólar en fechas, tenga en cuenta este cuadro:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|jueves 25 de diciembre de 2025
|3682.59
|3819.63
|3706.94
|miércoles 24 de diciembre de 2025
|3682.59
|3819.63
|3759.48
|martes 23 de diciembre de 2025
|3684.07
|3817.78
|3792.59
|lunes 22 de diciembre de 2025
|3692.22
|3824.44
|3817.93
|domingo 21 de diciembre de 2025
|3702.59
|3834.07
|3817.93
|sábado 20 de diciembre de 2025
|3701.48
|3833.33
|3817.93
Finalmente, si está interesado en evaluar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Casa de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,730
|3,830
|100
|Cambios Kapital
|3,700
|3,820
|120
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,710
|3,820
|110
|El Condor Cambios
|3,720
|3,820
|100
|EuroDolar
|3,730
|3,830
|100
|Latin Cambios
|3,730
|3,830
|100
|Miss Money Cambios
|3,740
|3,840
|100