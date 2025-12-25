Divisas

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 25 de diciembre

Esta es la fluctuación de la moneda hoy.

Redacción Semana
25 de diciembre de 2025, 12:46 p. m.
Este es el comportamiento de la moneda hoy.
Foto: El País

El dólar se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las monedas más importantes en la economía global. Esto debido a su reconocimiento y solidez. Cada vez son más las personas que deciden ahorrar en esta divisa y así esperar ciertas rentabilidades en épocas de movimientos importantes.

En los últimos meses, el dólar ha presentado un precio a la baja, lo que ha llamado la atención de ahorradores e inversionistas que buscan generar dinero a través de la divisa, ya sea en el momento de venta de la moneda con una fluctuación, o cuando deciden adquirirla a un precio más bajo.

Foto: Getty Images

Para estas transacciones, las casas de cambio se vuelven actores fundamentales, pues permiten estas transacciones sin tantos trámites o sin firmar varios documentos. Aquí le contamos cuál es el valor del dólar en casas de cambio durante la jornada.

Precio del dólar: así se mueve en casas de cambio este 25 de diciembre

Este jueves 25 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,682.59 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,819.63.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar el valor por ciudad, tenga en cuenta esta tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7183,838120
Cali3,6853,855170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7103,75040
Medellín3,6473,798151
Pereira3,6603,780120
Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si desea ver el precio del dólar en fechas, tenga en cuenta este cuadro:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 25 de diciembre de 20253682.593819.633706.94
miércoles 24 de diciembre de 20253682.593819.633759.48
martes 23 de diciembre de 20253684.073817.783792.59
lunes 22 de diciembre de 20253692.223824.443817.93
domingo 21 de diciembre de 20253702.593834.073817.93
sábado 20 de diciembre de 20253701.483833.333817.93
Finalmente, si está interesado en evaluar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7303,830100
Cambios Kapital3,7003,820120
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7103,820110
El Condor Cambios3,7203,820100
EuroDolar3,7303,830100
Latin Cambios3,7303,830100
Miss Money Cambios3,7403,840100
Este es el comportamiento de la moneda hoy.
Foto: getty images

