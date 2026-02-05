Dólar en casas de cambio para este 5 de febrero: así se mueve la moneda en este mercado

El dólar se ha movido de manera volátil durante los últimos días, trayendo mayores beneficios para los colombianos que transan con esta moneda. La divisa ha fluctuado en un escenario por debajo de los $3.600, lo que ha representado una caída importante, llegando incluso a tocar mínimos de $3.590, que no se veían desde hace cerca de 5 años en el país.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una de las divisas más importantes para economías emergentes, dado que es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

La cotización del dólar ha bajado durante los últimos días.

Además, el dólar también es la divisa con la que generalmente se realizan las operaciones de importaciones y exportaciones de artículos. En Colombia, con el dólar se transan productos como el petróleo, las flores, el café entre otros artículos.

Precio del dólar en casas de cambio: valor de este jueves

Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este miércoles 4 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.579 y de venta de $3.706.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el comportamiento de la divisa con respecto a las principales ciudades, tenga en cuenta esta tabla con los diferentes valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,612 3,712 100 Cali 3,600 3,745 145 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,620 3,650 30 Medellín 3,544 3,694 150 Pereira 3,600 3,700 100



Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda con respecto a las últimas fechas, tenga en cuenta este histórico de precios de hace una semana:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 4 de febrero de 2026 3579.31 3706.9 3622 martes 3 de febrero de 2026 3572.07 3699.48 3628.16 lunes 2 de febrero de 2026 3560 3691.72 3670.47 domingo 1 de febrero de 2026 3572.76 3712.41 3670.47 sábado 31 de enero de 2026 3572.41 3710.69 3670.47 viernes 30 de enero de 2026 3574.48 3712.07 3661.29 jueves 29 de enero de 2026 3573.79 3716.38 3665.97

Finalmente, si necesita evaluar el precio de la moneda americana con respecto a los establecimientos de cambio del país, tenga en cuenta este cuadro con los precios de compra y venta de algunas casas de cambio.

El dólar más barato lo venden en:

Cambios Salvador Torres $3.650

Cambios AG $3.670

Cambios Kapital $3.670

Cambios Vancouver $3.670

Money Max $3.670

Smart Exchange $3.670

Money Cambios WC $3.680

Surcambios $3.680

Las que más pesos te dan por un (1) dólar son:

Cambios Monkey $3.700

Cambios Kapital $3.630

Money Cambios WC $3.630

Amerikan Cash $3.620

Cambios Salvador Torres $3.620

Cambios Vancouver $3.620

Latin Cambios $3.620

Miss Money Cambios $3.620



Tenga en cuenta que las casas de cambio definen sus valores a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no dependen de ningún precio oficial o alguna entidad.