Dólar en casas de cambio para este 5 de febrero: así se mueve la moneda en este mercado

El dólar se ha movido de manera volátil durante los últimos días, trayendo mayores beneficios para los colombianos que transan con esta moneda. La divisa ha fluctuado en un escenario por debajo de los $3.600, lo que ha representado una caída importante, llegando incluso a tocar mínimos de $3.590, que no se veían desde hace cerca de 5 años en el país.
Es importante tener en cuenta que el dólar es una de las divisas más importantes para economías emergentes, dado que es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.
Además, el dólar también es la divisa con la que generalmente se realizan las operaciones de importaciones y exportaciones de artículos. En Colombia, con el dólar se transan productos como el petróleo, las flores, el café entre otros artículos.
Precio del dólar en casas de cambio: valor de este jueves
Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este miércoles 4 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.579 y de venta de $3.706.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el comportamiento de la divisa con respecto a las principales ciudades, tenga en cuenta esta tabla con los diferentes valores:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,612
|3,712
|100
|Cali
|3,600
|3,745
|145
|Cartagena
|3,450
|3,770
|320
|Cúcuta
|3,620
|3,650
|30
|Medellín
|3,544
|3,694
|150
|Pereira
|3,600
|3,700
|100
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda con respecto a las últimas fechas, tenga en cuenta este histórico de precios de hace una semana:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|miércoles 4 de febrero de 2026
|3579.31
|3706.9
|3622
|martes 3 de febrero de 2026
|3572.07
|3699.48
|3628.16
|lunes 2 de febrero de 2026
|3560
|3691.72
|3670.47
|domingo 1 de febrero de 2026
|3572.76
|3712.41
|3670.47
|sábado 31 de enero de 2026
|3572.41
|3710.69
|3670.47
|viernes 30 de enero de 2026
|3574.48
|3712.07
|3661.29
|jueves 29 de enero de 2026
|3573.79
|3716.38
|3665.97
Finalmente, si necesita evaluar el precio de la moneda americana con respecto a los establecimientos de cambio del país, tenga en cuenta este cuadro con los precios de compra y venta de algunas casas de cambio.
El dólar más barato lo venden en:
- Cambios Salvador Torres $3.650
- Cambios AG $3.670
- Cambios Kapital $3.670
- Cambios Vancouver $3.670
- Money Max $3.670
- Smart Exchange $3.670
- Money Cambios WC $3.680
- Surcambios $3.680
Las que más pesos te dan por un (1) dólar son:
- Cambios Monkey $3.700
- Cambios Kapital $3.630
- Money Cambios WC $3.630
- Amerikan Cash $3.620
- Cambios Salvador Torres $3.620
- Cambios Vancouver $3.620
- Latin Cambios $3.620
- Miss Money Cambios $3.620
Tenga en cuenta que las casas de cambio definen sus valores a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no dependen de ningún precio oficial o alguna entidad.