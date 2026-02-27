Divisas

Dólar en casas de cambio: precio para este 27 de febrero

Así se cotiza la divisa este viernes en casas de cambio.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 7:17 a. m.
Así se mueve la divisa hoy.
Así se mueve la divisa hoy. Foto: Banco Unión

El dólar representa para muchos una moneda altamente estable y que muchos ven con buenos ojos cuando se trata de invertir o de obtener rentabilidades a futuro. Esta divisa es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a todos los colombianos.

Desde hace algunos meses, el dólar ha fluctuado de manera volátil y con tendencia a la baja, lo que ha permitido que la divisa llegue a mínimos de $3.590, un precio que no se veía desde 2021 y que ha motivado a más personas a adquirir dólares en casas de cambio, que son establecimientos clave para estas transacciones, al simplificar el proceso y hacerlo más fácil, sin tantos trámites ni papeleo.

Esta es la fluctuación de la moneda.
Esta es la fluctuación de la moneda. Foto: getty images

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 27 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,584.81 y de venta de $3,702.22.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el comportamiento de la divisa en las ciudades principales, tenga en cuenta la siguiente tabla con precios actualizados.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6253,70479
Cali3,5653,705140
Cartagena3,4503,650200
Cúcuta3,6303,67040
Medellín3,5593,712153
Pereira3,5603,6601000
El precio del dólar está bajo por estos días.
El precio del dólar está bajo por estos días. Foto: ADOBE STOCK

De otro lado, si lo que desea es analizar la fluctuación con el paso del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla con el histórico de precios de la última semana.

FechaCompraVentaTRM
viernes 27 de febrero de 20263584.813702.223745.78
jueves 26 de febrero de 20263584.813702.223703.69
miércoles 25 de febrero de 20263557.693674.233703.28
martes 24 de febrero de 20263555.773672.53697.36
lunes 23 de febrero de 20263553.853670.583691.34
domingo 22 de febrero de 202635523672.63691.34
sábado 21 de febrero de 202635553673.273691.34
Salario por hora costará al empleador 34,7 % más, por alza en el mínimo y otros costos laborales, según cálculo de Anif

Finalmente, si lo que desea es revisar el precio del dólar en las distintas casas de cambio que operan en el país, aquí le mostramos algunos de los precios de referencia allí expuestos:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6303,68050
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6103,69080
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6103,68070
EuroDolar3,6103,68070
Latin Cambios3,6203,68060

Es importante que tenga en cuenta que en las casas de cambio los precios se definen a través de la ley de oferta y demanda y no son determinados por una entidad oficial.

Personas juegan a la lotería todos los días, con la esperanza de ser uno de los ganadores. Usted también puede ser uno de ellos.
Se ha movido de manera volátil. Foto: Agencia:123rf

Esto significa que las casas de cambio evalúan precios en otras casas de cambio, competidores, bancos, la TRM y la BVC, antes de fijar sus valores de compra y venta

Noticias Destacadas