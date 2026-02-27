Dólar en casas de cambio: precio para este 27 de febrero

El dólar representa para muchos una moneda altamente estable y que muchos ven con buenos ojos cuando se trata de invertir o de obtener rentabilidades a futuro. Esta divisa es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a todos los colombianos.

Desde hace algunos meses, el dólar ha fluctuado de manera volátil y con tendencia a la baja, lo que ha permitido que la divisa llegue a mínimos de $3.590, un precio que no se veía desde 2021 y que ha motivado a más personas a adquirir dólares en casas de cambio, que son establecimientos clave para estas transacciones, al simplificar el proceso y hacerlo más fácil, sin tantos trámites ni papeleo.

Esta es la fluctuación de la moneda. Foto: getty images

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 27 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,584.81 y de venta de $3,702.22.

Sección Quinta del Consejo de Estado anuló elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el comportamiento de la divisa en las ciudades principales, tenga en cuenta la siguiente tabla con precios actualizados.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,625 3,704 79 Cali 3,565 3,705 140 Cartagena 3,450 3,650 200 Cúcuta 3,630 3,670 40 Medellín 3,559 3,712 153 Pereira 3,560 3,660 1000

El precio del dólar está bajo por estos días. Foto: ADOBE STOCK

De otro lado, si lo que desea es analizar la fluctuación con el paso del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla con el histórico de precios de la última semana.

Fecha Compra Venta TRM viernes 27 de febrero de 2026 3584.81 3702.22 3745.78 jueves 26 de febrero de 2026 3584.81 3702.22 3703.69 miércoles 25 de febrero de 2026 3557.69 3674.23 3703.28 martes 24 de febrero de 2026 3555.77 3672.5 3697.36 lunes 23 de febrero de 2026 3553.85 3670.58 3691.34 domingo 22 de febrero de 2026 3552 3672.6 3691.34 sábado 21 de febrero de 2026 3555 3673.27 3691.34

Salario por hora costará al empleador 34,7 % más, por alza en el mínimo y otros costos laborales, según cálculo de Anif

Finalmente, si lo que desea es revisar el precio del dólar en las distintas casas de cambio que operan en el país, aquí le mostramos algunos de los precios de referencia allí expuestos:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,630 3,680 50 Cambios AG 3,600 3,690 90 Cambios Kapital 3,610 3,690 80 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,610 3,680 70 EuroDolar 3,610 3,680 70 Latin Cambios 3,620 3,680 60

Es importante que tenga en cuenta que en las casas de cambio los precios se definen a través de la ley de oferta y demanda y no son determinados por una entidad oficial.

Se ha movido de manera volátil. Foto: Agencia:123rf

Esto significa que las casas de cambio evalúan precios en otras casas de cambio, competidores, bancos, la TRM y la BVC, antes de fijar sus valores de compra y venta