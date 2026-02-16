Economía

Dólar en la jornada del lunes 16 de febrero bajo la modalidad ‘next day’; este es el valor en las casas de cambio

Las negociaciones realizadas el día de hoy verán ingresar el dinero hasta las primeras horas del martes.

Redacción Economía El País

16 de febrero de 2026, 3:16 p. m.
Dólar 16 de febrero.
Dólar 16 de febrero. Foto: Adobe Stock

El dólar terminó la jornada de este lunes con Tasa Representativa del Mercado (TRM) de 3.652 pesos. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable por ser un día festivo en los Estados Unidos lo cual indica que las operaciones que se realicen el día de hoy se verán reflejadas a partir de mañana.

Impulsada por el consumo y el gasto público, así habría crecido la economía colombiana en 2025 rango que tendrá el precio en febrero

Para hoy 16 de febrero, la divisa presentó un aumento en su Tasa Representativa del Mercado (TRM) pasando de $ 3.665 a 3.652 pesos.

Dólar en Colombia

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Conozca el análisis del mercado cambiario para este lunes 16 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.565,67 y de venta de $ 3.692,17.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Finalmente, si usted desea conocer el valor de la moneda respecto a las ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con estas, precio de compra, precio de venta y spread:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3.6113.69990
Cali3.5653.710155
Cartagena3.4503.770320
Cúcuta3.6103.66040
Medellín3.4953.645148
Pereira3.6103.69080

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los principales establecimientos, tenga en cuenta los valores de las casas de cambio que funcionan en el país. Aquí están los precios de compra, venta y spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3.6203.750130
Amerikan Cash3.5903.67070
Cambios AG3.6003.70080
Cambios Kapital3.6103.66035
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3.6003.67050
El Cóndor Cambios3.5303.680150

Es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de la oferta y la demanda, por lo que no deben fijarlos con base en una entidad o un precio oficial.

Lo hacen teniendo en cuenta aspectos del mercado, como lo son los precios de sus competidores, que son otras casas de cambio, el precio de los bancos, la TRM y la cotización en el mercado spot.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, presentó el lunes un nuevo fondo soberano denominado “España crece” que prevé movilizar un total de 120.000 millones de euros (142.000 millones de dólares), de los que aproximadamente una quinta parte se destinará a construir 15.000 viviendas al año.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a su llegada al Centro de Convenciones Estelar Santamar, para participar en la IV Cumbre CELAC- UE.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, que han visto cómo el precio medio del metro cuadrado de alquiler se ha duplicado en diez años, según el portal inmobiliario Idealista.

El fondo “España crece”, cuya creación fue anunciada a mediados de enero por Sánchez, pretende sustituir a los fondos europeos NextGenerationEU, que expirarán a finales de año tras haber desempeñado un papel esencial en la fuerte recuperación económica del país tras la pandemia de covid-19.

En un primer momento, se nutrirá de 10.500 millones de euros de los fondos proporcionados por la UE, pero su objetivo final es movilizar 120.000 millones de euros “combinando la [inversión] pública con la privada”, lo que equivale al “7 % del PIB” español, según detalló Sánchez.

De este montante, el nuevo fondo soberano dedicará “hasta 23.000 millones de euros” a la vivienda, “para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año”, añadió Sánchez, sin precisar en qué plazo se ejecutaría esta inversión.

El nuevo fondo también debe estimular las inversiones en energía, tecnología digital, inteligencia artificial y seguridad, entre otros aspectos, según el ejecutivo.

España ha sido uno de los dos principales beneficiarios de los fondos europeos de recuperación post-covid, al recibir alrededor de 160.000 millones de euros en forma de subvenciones y préstamos.

*Con información de AFP.

