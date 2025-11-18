Dólar inicia la semana a la baja en la mañana del 18 de noviembre de 2025

El dólar inició su cotización este 18 de noviembre en un precio de $3.761, lo que significó una baja de $3 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.764.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.774. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.761. El precio promedio es de $3.770.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 9 millones, registrando además un promedio de 390,6.

Además, en las primeras horas del día se han presentado 16 transacciones, las cuales han generado los primeros movimientos de la divisa.

Economía global

India anunció el lunes la firma de un acuerdo por el que comprará a Estados Unidos cerca del 10% de su gas licuado de petróleo (GLP) importado, lo que permitirá diversificar sus fuentes energéticas.

India anunció una serie de acuerdos comerciales con Estados Unidos. | Foto: Getty Images

El acuerdo de un año implica la compra de 2,2 millones de toneladas de GLP estadounidense, aproximadamente el 10% de las importaciones anuales indias de este combustible, indicó el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri.

“En nuestro esfuerzo por garantizar suministros de GLP seguros y asequibles hemos diversificado nuestras fuentes de GLP”, señaló el ministro en un comunicado.

Las relaciones entre Estados Unidos y Nueva Delhi se deterioraron en agosto, cuando el presidente Donald Trump incrementó al 50% los aranceles sobre productos indios, acusando a India de comprar petróleo barato a Rusia y de financiar así su guerra contra Ucrania.

En el segundo trimestre de este año, India, la quinta mayor economía del mundo, registró su mayor crecimiento en cinco trimestres, impulsado por el aumento del gasto público y la mayor confianza de los consumidores.

No obstante, los aranceles estadounidenses perjudican a la economía, y los expertos advierten que podrían reducir de forma significativa el crecimiento durante el actual año fiscal si no se aplican rebajas.

De manera adicional, India anunció hace algunos días un plan de 5.000 millones de dólares para reforzar la competitividad de sus exportaciones y limitar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

El primer ministro Narendra Modi indicó en un comunicado que el gobierno aprobó una Misión de Promoción de las Exportaciones (EPM) para “mejorar la competitividad exportadora”.