Estados Unidos elimina aranceles a varios productos: 94 % de la canasta exportadora colombiana gana terreno

El Gobierno de Estados Unidos anunció que exime varios productos agrícolas de los aranceles recíprocos que había impuesto sobre las exportaciones de Latinoamérica. La decisión abarca las importaciones de aguacate, banano, piña, papaya, kiwi, entre otros.

Ante la medida, que fue concretada por el presidente Donald Trump el pasado viernes, 14 de noviembre, se “abre una ventana estratégica para Colombia: la proporción de la canasta exportadora completamente exenta del arancel recíproco pasa de 51 % a 72 %, lo que refuerza la competitividad del país en su principal destino de exportaciones“, determinó la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham).

Donald Trump firmó la orden el viernes 14 de noviembre de 2025. | Foto: GETTY IMAGES

De acuerdo con el decreto firmado por el estadounidense, algunos alimentos que no se producen originalmente en Estados Unidos quedan exentos del arancel del 10 % que el mandatario había ordenado meses atrás.

Por lo tanto, según un análisis de la Amcham, “el nuevo escenario arancelario abre un mapa de oportunidades para el 94 % de la canasta exportadora colombiana, con potencial real de crecimiento en Estados Unidos“.

La cámara de comercio estudió 19 sectores comerciales, alrededor del 96 % de las ventas de Colombia al país de Norteamérica, para identificar dónde se abren oportunidades para “aumentar participación, diversificar exportaciones y profundizar relaciones comerciales“.

Hay un amplio margen de crecimiento para el 94 % de la canasta exportadora de Colombia. | Foto: Adobe Stock

Como resultado, la agencia determinó que el 92 % de la canasta que exporta Colombia se encuentra en un nivel de “oportunidad media” de crecimiento, lo que significa que tiene amplio margen de oportunidad para aumentar las ventas.

Además, Amcham encontró que, sumando las oportunidades medias y altas, el 94 % de la canasta “tiene potencial de crecimiento en Estados Unidos, aunque con impacto condicionado por la capacidad de cada sector para adaptarse“, se lee en el documento compartido este lunes, 17 de noviembre.

“Con el nuevo alivio arancelario, el reto es redoblar la estrategia: buscar nuevos clientes, consolidar relaciones de largo plazo con los actuales y diferenciarse con estándares técnicos, sostenibilidad, eficiencia y logística confiable“, declaró la presidenta de Amcham, María Claudia Lacouture, en el comunicado oficial.

“Colombia debe enfocarse en los nichos donde tiene ventajas sobre competidores que aún enfrentan aranceles más altos y mayores costos logísticos. Si el país actúa con precisión, puede convertir este alivio en más oportunidades, más inversión y más crecimiento y bienestar para los colombianos”, agregó.

María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Así las cosas, los sectores con oportunidades medias y altas para el crecimiento comercial son:

Exportaciones de petróleo y oro , debido a que representan más de la mitad de la canasta que importa el país.

, debido a que representan más de la mitad de la canasta que importa el país. Flores y plantas , pese a que aún asumen un arancel del 10 %, sigue siendo el mercado más fuerte entre los dos países.

, pese a que aún asumen un arancel del 10 %, sigue siendo el mercado más fuerte entre los dos países. Y el café , que refuerza a Colombia en comparación con otros países que siguen asumiendo un arancel en Estados Unidos.

, que refuerza a Colombia en comparación con otros países que siguen asumiendo un arancel en Estados Unidos. “Frutas frescas y procesadas, preparaciones alimenticias, preparaciones de frutas y hortalizas, pescados y derivados, cacao, grasas y aceites de origen sostenible, productos químicos orgánicos, material eléctrico, plásticos de uso técnico, reactores, maquinaria y aparatos mecánicos, así como vidrio y manufacturas“, según Amcham.

Los textiles y confecciones, que presentan una gran posibilidad de crecimiento, aunque es un mercado bastante competido a nivel mundial. Sobre estas importaciones recae un impuesto arancelario del 10 %.