Divisas
Dólar en casas de cambio para este puente festivo: así se mueve la divisa el 16 de noviembre
Este fue el comportamiento de la divisa americana este domingo en establecimientos de cambio.
El dólar es una de las divisas más importantes en la economía mundial y que hace parte de millones de transacciones financieras. Es la moneda con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.
Dada su importancia en la economía colombiana, para muchos es clave analizar la divisa y su comportamiento, para saber en qué momento comprar o vender dólares y aprovechar la rentabilidad que genera los movimientos.
Según un seguimiento que se hizo en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 16 de noviembre se situó cerca de $ 3.771, mientras que el de venta rondó los $ 3.908. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.815 – $ 3.931
- Cali – $ 3.720 – $ 3.877
- Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
- Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.820
- Medellín – $ 3.742 – $ 3.903
- Pereira – $ 3.750 – $ 3.850
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Sábado, 15 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.908
- Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $ 3.777 - $ 3.909
- Jueves, 13 de noviembre de 2025 - $ 3.740 - $ 3.877
- Miércoles, 12 de noviembre de 2025 - $ 3.715 - $ 3.846
- Martes, 11 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847
- Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.705 - $ 3.850
- Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.750 – $ 3.940
- Amerikan Cash – $ 3.830 – $ 3.930
- Cambios AG – $ 3.830 – $ 3.930
- Cambios Kapital – $ 3.830 – $ 3.930
- Cambios Vancouver – $ 3.830 – $ 3.930
- El Cóndor Cambios – $ 3.780 – $ 3.930
- LatinCambios – $ 3.830 – $ 3.930.
Es importante que sepa que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.