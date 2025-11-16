Dólar en casas de cambio para este puente festivo: así se mueve la divisa el 16 de noviembre

El dólar es una de las divisas más importantes en la economía mundial y que hace parte de millones de transacciones financieras. Es la moneda con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Dada su importancia en la economía colombiana, para muchos es clave analizar la divisa y su comportamiento, para saber en qué momento comprar o vender dólares y aprovechar la rentabilidad que genera los movimientos.

Así se mueve la moneda. | Foto: Getty Images

Según un seguimiento que se hizo en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 16 de noviembre se situó cerca de $ 3.771, mientras que el de venta rondó los $ 3.908. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.815 – $ 3.931

– $ 3.815 – $ 3.931 Cali – $ 3.720 – $ 3.877

– $ 3.720 – $ 3.877 Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910

– $ 3.650 – $ 3.910 Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.820

– $ 3.760 – $ 3.820 Medellín – $ 3.742 – $ 3.903

– $ 3.742 – $ 3.903 Pereira – $ 3.750 – $ 3.850

La moneda estadounidense comenzó noviembre en descenso. | Foto: El País

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Sábado, 15 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.908

$ 3.711 - $ 3.908 Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $ 3.777 - $ 3.909

$ 3.777 - $ 3.909 Jueves, 13 de noviembre de 2025 - $ 3.740 - $ 3.877

$ 3.740 - $ 3.877 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 - $ 3.715 - $ 3.846

$ 3.715 - $ 3.846 Martes, 11 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847

$ 3.726 - $ 3.847 Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.705 - $ 3.850

$ 3.705 - $ 3.850 Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.750 – $ 3.940

– $ 3.750 – $ 3.940 Amerikan Cash – $ 3.830 – $ 3.930

– $ 3.830 – $ 3.930 Cambios AG – $ 3.830 – $ 3.930

– $ 3.830 – $ 3.930 Cambios Kapital – $ 3.830 – $ 3.930

– $ 3.830 – $ 3.930 Cambios Vancouver – $ 3.830 – $ 3.930

– $ 3.830 – $ 3.930 El Cóndor Cambios – $ 3.780 – $ 3.930

– $ 3.780 – $ 3.930 LatinCambios – $ 3.830 – $ 3.930.

Tenga en cuenta cómo se movió la moneda. | Foto: Adobe Stock