Dólar en casas de cambio para este puente festivo: así se mueve la divisa el 16 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa americana este domingo en establecimientos de cambio.

Redacción Semana
16 de noviembre de 2025, 8:42 p. m.
Esta es la fluctuación de este mercado el domingo. | Foto: getty images

El dólar es una de las divisas más importantes en la economía mundial y que hace parte de millones de transacciones financieras. Es la moneda con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Dada su importancia en la economía colombiana, para muchos es clave analizar la divisa y su comportamiento, para saber en qué momento comprar o vender dólares y aprovechar la rentabilidad que genera los movimientos.

Dólar cerró en Colombia
Así se mueve la moneda. | Foto: Getty Images

Según un seguimiento que se hizo en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 16 de noviembre se situó cerca de $ 3.771, mientras que el de venta rondó los $ 3.908. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: La economía vive un momento de recuperación. ¿Esta reactivación se da por cuenta del Gobierno Petro o a pesar de él?

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.815 – $ 3.931
  • Cali – $ 3.720 – $ 3.877
  • Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
  • Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.820
  • Medellín – $ 3.742 – $ 3.903
  • Pereira – $ 3.750 – $ 3.850
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense comenzó noviembre en descenso. | Foto: El País

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Sábado, 15 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.908
  • Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $ 3.777 - $ 3.909
  • Jueves, 13 de noviembre de 2025 - $ 3.740 - $ 3.877
  • Miércoles, 12 de noviembre de 2025 - $ 3.715 - $ 3.846
  • Martes, 11 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847
  • Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.705 - $ 3.850
  • Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847
Contexto: Estados Unidos elimina los aranceles para el café. Colombia podrá seguir exportando con tarifa de 0%

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.750 – $ 3.940
  • Amerikan Cash – $ 3.830 – $ 3.930
  • Cambios AG – $ 3.830 – $ 3.930
  • Cambios Kapital – $ 3.830 – $ 3.930
  • Cambios Vancouver – $ 3.830 – $ 3.930
  • El Cóndor Cambios – $ 3.780 – $ 3.930
  • LatinCambios – $ 3.830 – $ 3.930.
Dólar dólares
Tenga en cuenta cómo se movió la moneda. | Foto: Adobe Stock

Es importante que sepa que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.

