Dólar revierte la tendencia y se encarece en Colombia: precio del 19 de septiembre

Así se está moviendo la moneda hoy

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 1:53 p. m.
Dolar
La moneda americana se movió al alza hoy. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 19 de septiembre en un precio de $3.910, lo que significó un alza de $18 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.892.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.912. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.894. El precio promedio es de $3.901.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 43,50 millones, registrando además un volumen promedio de 365,54 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,25 % llegando a las 97,212 unidades.

Noticia en desarrollo...

