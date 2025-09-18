Finanzas personales
Llegó el momento de pensar en pagar la universidad. Conozca todos los requisitos que se requieren para pedir préstamo en el Icetex
Septiembre ya es época de planear las finanzas. Jóvenes y padres, en lo primero que piensan es en el Icetex, como alternativa para cubrir el costo educativo.
La formación superior, aun con todas las dificultades que enfrentan muchos jóvenes que terminan la secundaria para acceder a ella, sigue siendo el puente que les abre paso hacia la posibilidad de encontrar un empleo.
La financiación suele ser el principal obstáculo, y cuando llega el momento de pensar en este tema, lo primero que viene a la mente es el Icetex.
Al ser la entidad del Estado encargada de promover la educación superior a través de créditos educativos, se genera la percepción de que cumple un papel crucial para que los jóvenes puedan pagar su formación y luego amortizar la deuda.
Como en muchos casos esta alternativa financiera es el único camino para miles de estudiantes, a continuación se presenta el paso a paso para solicitar un préstamo:
- Lo primero que debe indicar el estudiante es la carrera o el programa al cual fue aceptado, a través de los documentos requeridos.
- Además, debe contar con un historial crediticio favorable, es decir, no tener deudas pendientes con otras entidades ni créditos activos para el mismo fin solicitado ante el Icetex.
- También es importante conocer los distintos productos o líneas de crédito que ofrece la entidad, de manera que se pueda elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.
Cabe destacar que en Colombia, miles de personas han logrado finalizar sus estudios gracias al Icetex y a los préstamos otorgados por esta entidad.
¿Qué documentos se necesitan para solicitar un préstamo?
- Documento de identidad del solicitante o del representante legal.
- Formulario de solicitud del crédito educativo.
- Estudio de antecedentes crediticios.
- Pagaré firmado por el solicitante.
- Deudor solidario.
- Copia del recibo de matrícula vigente, correspondiente al periodo académico a cursar.
- Comprobante salarial (en caso de ser empleado) o comprobantes bancarios (en caso de ser trabajador independiente).
Sobre la financiación y el pago del crédito
Al momento de firmar los documentos, se calcularán las cuotas y los plazos de pago, con el objetivo de adaptarlos a las condiciones del solicitante y facilitar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
“Se puede pagar el total o parte del crédito después de que termines de estudiar o, incluso, la totalidad del crédito durante los estudios. Todo depende del esquema de pago de la línea elegida. En el caso de pagar una parte o todo luego de los estudios, significa que cuando ya eres profesional comenzarás a pagar. Te daremos un tiempo determinado después de graduarte para realizar el pago del crédito”, señala el Icetex.