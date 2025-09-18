Suscribirse

Finanzas personales

Llegó el momento de pensar en pagar la universidad. Conozca todos los requisitos que se requieren para pedir préstamo en el Icetex

Septiembre ya es época de planear las finanzas. Jóvenes y padres, en lo primero que piensan es en el Icetex, como alternativa para cubrir el costo educativo.

Redacción Economía
19 de septiembre de 2025, 1:11 a. m.
ICETEX. universidad dinero
ICETEX. Universidad dinero | Foto: SEMANA

La formación superior, aun con todas las dificultades que enfrentan muchos jóvenes que terminan la secundaria para acceder a ella, sigue siendo el puente que les abre paso hacia la posibilidad de encontrar un empleo.

La financiación suele ser el principal obstáculo, y cuando llega el momento de pensar en este tema, lo primero que viene a la mente es el Icetex.

Con la eliminación de los subsidios a las tasas de interés se reanudó el dilema de miles de estudiantes con el Icetex.
La entidad cuenta con miles de usuarios. | Foto: Colprensa

Al ser la entidad del Estado encargada de promover la educación superior a través de créditos educativos, se genera la percepción de que cumple un papel crucial para que los jóvenes puedan pagar su formación y luego amortizar la deuda.

Contexto: Deudores de Icetex pagarán cuotas más altas desde este mes: créditos quedarán por las nubes

Como en muchos casos esta alternativa financiera es el único camino para miles de estudiantes, a continuación se presenta el paso a paso para solicitar un préstamo:

  1. Lo primero que debe indicar el estudiante es la carrera o el programa al cual fue aceptado, a través de los documentos requeridos.
  2. Además, debe contar con un historial crediticio favorable, es decir, no tener deudas pendientes con otras entidades ni créditos activos para el mismo fin solicitado ante el Icetex.
  3. También es importante conocer los distintos productos o líneas de crédito que ofrece la entidad, de manera que se pueda elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Cabe destacar que en Colombia, miles de personas han logrado finalizar sus estudios gracias al Icetex y a los préstamos otorgados por esta entidad.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar un préstamo?

  • Documento de identidad del solicitante o del representante legal.
  • Formulario de solicitud del crédito educativo.
  • Estudio de antecedentes crediticios.
  • Pagaré firmado por el solicitante.
  • Deudor solidario.
  • Copia del recibo de matrícula vigente, correspondiente al periodo académico a cursar.
  • Comprobante salarial (en caso de ser empleado) o comprobantes bancarios (en caso de ser trabajador independiente).
Contexto: Nuevos créditos del Icetex: ¿quiénes tendrán prioridad?

Sobre la financiación y el pago del crédito

Al momento de firmar los documentos, se calcularán las cuotas y los plazos de pago, con el objetivo de adaptarlos a las condiciones del solicitante y facilitar el cumplimiento de las obligaciones financieras.

ED 2222
La entidad cuenta con diversos créditos. | Foto: SEMANA

“Se puede pagar el total o parte del crédito después de que termines de estudiar o, incluso, la totalidad del crédito durante los estudios. Todo depende del esquema de pago de la línea elegida. En el caso de pagar una parte o todo luego de los estudios, significa que cuando ya eres profesional comenzarás a pagar. Te daremos un tiempo determinado después de graduarte para realizar el pago del crédito”, señala el Icetex.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se confirmó lo de Franco Mastantuono en la selección Argentina para el Mundial Sub 20

2. Senado de EE. UU. aprueba el “Día Nacional del Recuerdo” por la muerte de Charlie Kirk

3. Gustavo Petro vaticina que Katherine Miranda hundirá la reforma tributaria y le lanza advertencia: “Ya verás en el 2027”

4. Presidente Petro tiene 48 horas para eliminar publicación en la que señaló a la ANDI de destruir su Gobierno

5. En firme la elección del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, por decisión del Consejo de Estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IcetexEducaciónUniversidad Créditos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.