Deudores de Icetex pagarán cuotas más altas desde agosto: créditos quedarán por las nubes

Hace algunos meses, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios (Icetex) dio una mala noticia para estudiantes, a través de un correo a los deudores aseguró que no seguiría otorgando el beneficio del subsidio a la tasa de interés del Gobierno a quienes tenían créditos educativos con la entidad.

Recientemente, se conoció que la decisión entraría en vigencia desde el pasado mes de agosto, por lo que en la próxima factura ya se evidenciaría el recorte de subsidio. Esto quiere decir que los deudores verán un incremento en la cuota que cancelan mes a mes.

Con la eliminación de los subsidios a las tasas de interés se reanudó el dilema de miles de estudiantes con el Icetex. | Foto: Colprensa

En la carta conocida en el mes de febrero, la entidad precisaba que “el país hoy vive una compleja situación fiscal que, como nación, estamos enfrentando; por esto, los beneficiarios de financiación educativa que están en periodo de pago no tendrán subsidio a la tasa de interés”, señaló la carta.

Es importante tener en cuenta que durante años este apoyo había permitido a los estudiantes acceder a tasas más bajas en comparación con las que ofrecían los bancos y el sistema financiero tradicional.

Estas son las malas noticias que el Icetex anunció. | Foto: Crédito: Colprensa/Getty

¿Qué dijo el Icetex a los estudiantes hace algunos días?

Tras un primer aviso, la entidad hizo un llamado o comunicación a los estudiantes, aclarándoles la eliminación del subsidio.

“Durante tu proceso formativo, has contado con apoyos otorgados por la Nación, entre ellos el subsidio a la tasa de interés, el cual ha contribuido a tu bienestar y al desarrollo de tu proyecto académico. Sin embargo, el país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por esto, debemos informarte que, a partir del periodo académico del año (2025-2), tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del Gobierno nacional”, precisa la entidad.

En el mensaje también se indicó cómo se verá el cambio ante la medida, que depende netamente de la tasa pactada con el Icetex al inicio de los estudios.

Tasa con subsidio: 5,08 %

Tasa sin subsidio: 16,51 %.