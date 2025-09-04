Suscribirse

Economía

Deudores de Icetex pagarán cuotas más altas desde agosto: créditos quedarán por las nubes

El Gobierno eliminó un beneficio clave que permitía a miles de estudiantes acceder a educación superior.

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

4 de septiembre de 2025, 2:26 p. m.
ED 2222
Las cuotas se subirán tras la eliminación de un beneficio | Foto: SEMANA

Hace algunos meses, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios (Icetex) dio una mala noticia para estudiantes, a través de un correo a los deudores aseguró que no seguiría otorgando el beneficio del subsidio a la tasa de interés del Gobierno a quienes tenían créditos educativos con la entidad.

Recientemente, se conoció que la decisión entraría en vigencia desde el pasado mes de agosto, por lo que en la próxima factura ya se evidenciaría el recorte de subsidio. Esto quiere decir que los deudores verán un incremento en la cuota que cancelan mes a mes.

Con la eliminación de los subsidios a las tasas de interés se reanudó el dilema de miles de estudiantes con el Icetex.
Con la eliminación de los subsidios a las tasas de interés se reanudó el dilema de miles de estudiantes con el Icetex. | Foto: Colprensa

En la carta conocida en el mes de febrero, la entidad precisaba que “el país hoy vive una compleja situación fiscal que, como nación, estamos enfrentando; por esto, los beneficiarios de financiación educativa que están en periodo de pago no tendrán subsidio a la tasa de interés”, señaló la carta.

Es importante tener en cuenta que durante años este apoyo había permitido a los estudiantes acceder a tasas más bajas en comparación con las que ofrecían los bancos y el sistema financiero tradicional.

Contexto: Icetex: de esta manera podrá acceder a los créditos dados por la entidad
Estas son las malas noticias que el Icetex anunció este 20 de febrero
Estas son las malas noticias que el Icetex anunció. | Foto: Crédito: Colprensa/Getty

¿Qué dijo el Icetex a los estudiantes hace algunos días?

Tras un primer aviso, la entidad hizo un llamado o comunicación a los estudiantes, aclarándoles la eliminación del subsidio.

Contexto: Nuevos créditos del Icetex: ¿quiénes tendrán prioridad?

“Durante tu proceso formativo, has contado con apoyos otorgados por la Nación, entre ellos el subsidio a la tasa de interés, el cual ha contribuido a tu bienestar y al desarrollo de tu proyecto académico. Sin embargo, el país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por esto, debemos informarte que, a partir del periodo académico del año (2025-2), tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del Gobierno nacional”, precisa la entidad.

En el mensaje también se indicó cómo se verá el cambio ante la medida, que depende netamente de la tasa pactada con el Icetex al inicio de los estudios.

  • Tasa con subsidio: 5,08 %
  • Tasa sin subsidio: 16,51 %.
Gustavo Petro Icetex
El Gobierno Petro ha traído varias noticias malas a estudiantes que tienen créditos Icetex. | Foto: SEMANA / Colprensa

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

2. Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

3. Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

4. Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

5. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal acabó perjudicado en la etapa 12

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IcetexeconomíaCréditos del IcetexSubsidiosGobierno Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.