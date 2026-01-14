Divisas

Dólar revirtió la tendencia y terminó más caro en Colombia: precio oficial del 14 de enero

Esta fue la variación de la divisa americana en el mercado spot.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 7:21 p. m.
El dólar subió en la jornada de este miércoles.
El dólar subió en la jornada de este miércoles.

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 14 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.681, lo que significó un incremento de $18 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.663.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $51, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.630.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.684, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.610. El promedio cotizado se encuentra en $3.655.

Mientras el Banco Mundial pide disciplina, Colombia se aleja de la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,468 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 755,83.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,04 % llegando a las 98,870 unidades.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
La moneda americana subió este miércoles. Foto: El País

Venta de vivienda usada en EE.UU. alcanza en diciembre su mayor nivel en tres años

Las ventas de vivienda usada en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre hasta alcanzar su nivel más alto en casi tres años, gracias a la bajada de los tipos de interés, según informó el sector el miércoles.

Las transacciones de casas usadas aumentaron un 5,1% con respecto al mes anterior. De mantenerse el ritmo de diciembre, en un año se hubieran realizado 4,35 millones de ventas, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el más alto desde noviembre de 2023.

Constructora Oikos anunció congelamiento de precios de VIS para proyectos de 2026: esto dijo

Las ventas mensuales aumentaron en todas las regiones del país.

Los analistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal preveían un ritmo de ventas anual de 4,22 millones.

Venta de vivienda usada en EEUU alcanza en diciembre su mayor nivel en tres años Foto: Getty Images

Noticias Destacadas