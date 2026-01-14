Dólar revirtió la tendencia y terminó más caro en Colombia: precio oficial del 14 de enero

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 14 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.681, lo que significó un incremento de $18 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.663.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $51, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.630.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.684, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.610. El promedio cotizado se encuentra en $3.655.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,468 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 755,83.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,04 % llegando a las 98,870 unidades.

La moneda americana subió este miércoles. Foto: El País

Venta de vivienda usada en EE.UU. alcanza en diciembre su mayor nivel en tres años

Las ventas de vivienda usada en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre hasta alcanzar su nivel más alto en casi tres años, gracias a la bajada de los tipos de interés, según informó el sector el miércoles.

Las transacciones de casas usadas aumentaron un 5,1% con respecto al mes anterior. De mantenerse el ritmo de diciembre, en un año se hubieran realizado 4,35 millones de ventas, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el más alto desde noviembre de 2023.

Las ventas mensuales aumentaron en todas las regiones del país.

Los analistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal preveían un ritmo de ventas anual de 4,22 millones.