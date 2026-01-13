El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 13 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.634, lo que significó una reducción de $ 83 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.717.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 71, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.705.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.715, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.626. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.663.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.531 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 879,03.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,26 % llegando a las 98,885 unidades.

Esta es la fluctuación del dólar en Colombia. Foto: getty images

Trump pide recortar tasas “significativamente” con inflación estable en EE. UU.

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, según datos publicados el martes que llevaron al presidente Donald Trump a redoblar su pedido de recortes significativos de tasas por parte de la Reserva Federal.

En medio de una pugna con el presidente del organismo, Jerome Powell, a quien Trump acusa de haber procedido “demasiado tarde” a rebajar los tipos de interés, el dato de inflación de diciembre envalentonó aún más al mandatario.

Como esperaban los analistas, la inflación a 12 meses en diciembre se mantuvo estable en 2,7 %, mismo guarismo que en noviembre, luego de un año en el que los aranceles de Trump amenazaron la estabilidad de precios.

En la medición mes a mes, en tanto, el IPC aumentó un 0,3 %.

Aunque los precios no se dispararon en los últimos meses de 2025, la inflación fue aumentando a lo largo del año a medida que Trump imponía aranceles.

Sin embargo, en los últimos meses, el gobierno ha ampliado una lista de exenciones que cubren productos clave, entre ellos agrícolas, ya que las preocupaciones por el costo de vida aumentan en los hogares.

Petición a la FED: Trump instó a recortar tasas “significativamente” con inflación estable en EE.UU. Foto: AFP

Así, el 2,7 % a diciembre de 2025 se compara con el dato de 2,9 % a diciembre de 2024.

Pero los alimentos aumentaron por encima del promedio, un 3,1 % en 12 meses.

El gobierno destaca una caída de precios de la gasolina, de 3,4 %.