La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció este martes, 13 de enero, tras la fijación del salario mínimo y los efectos que puede tener este incremento en los precios de bienes y servicios en todo el país.

A finales de diciembre, el Gobierno Nacional fijó el nuevo salario mínimo un 23 % más alto para el 2026, lo que significó que miles de trabajadores en el país pasaron de devengar $1.423.500 a un valor de $1.750.905 para este año.

Tras el aumento, los expertos han indicado que comercios y otros actores del mercado podrían incrementar los precios por especulación y para hacer frente a los efectos inflacionarios del aumento. Ante ello, la SIC precisó que ante estos riesgos, la autoridad de competencia estará atenta a evaluar las distintas denuncias y quejas que puedan surgir en el marco de dichas funciones.

“La SIC recuerda que todo consumidor se encuentra protegido de toda práctica o comportamiento que implique una afectación a su deber de información, la imposición de cláusulas contractuales abusivas o desequilibradas, la materialización de actos de publicidad engañosa, el incumplimiento en materia de garantías, entre otras”, precisó el organismo.

Entre las órdenes impartidas, la SIC precisó que impartió una circular 4 de 2024, con instrucciones para el sector constructor, consistentes en que la publicidad y la fijación de precios de proyectos de vivienda debían hacerse en pesos colombianos, de conformidad con lo expuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.

“Esta entidad elevó requerimientos de información a más de 20 constructoras con el fin de determinar las condiciones actuales de comercialización de los proyectos inmobiliarios y verificar el cumplimiento de estas instrucciones”, indicó la SIC.

Finalmente, el organismo también indicó que reforzarán las acciones dirigidas a verificar el cumplimiento de los regímenes de libertad regulada y control de precios en sectores estratégicos, como ocurre con el régimen de precios de medicamentos y de dispositivos médicos, en el que la SIC vigila cerca de 36.000 productos.

El presidente Petro también convocó a través de una publicación en X a millones de trabajadores a salir a las calles para apoyar el incremento.

“El salario vital se saca del dato del DANE, sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia, cogimos el dato de la canasta familiar mínima del 2025 para no ser pobre o morir, la dividí por el promedio de trabajadores por familia, dato también del DANE, y da dos millones de pesos mensuales”, precisó.

Aseguró además de “la oligarquía y los oligopolios” querrán derribar el decreto del salario vital. Además, se refirió a la compra de votos en las próximas elecciones.