Dólar se impulsó al alza al cierre de la jornada: así fluctuó durante este 5 de febrero

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 5 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.710, lo que significó un incremento de $66 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.644.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $40, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.670.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3,721, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.655. El promedio cotizado se encuentra en $3.691.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,422 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 777,87.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,21 %, llegando a las 97,695 unidades.

El dólar subió este 5 de febrero. Foto: Adobe Stock

Milei ante el dilema de comerciar con China y satisfacer a Trump

Mientras el presidente Donald Trump reprende a los aliados de Estados Unidos por acercarse a China, su gran socio ideológico en América Latina, Javier Milei, queda en una posición incómoda, ya que Argentina mantiene un vínculo comercial y financiero clave con Pekín.

Ese dilema volvió a quedar expuesto cuando Milei afirmó a principios de enero que planea viajar a China este año, en momentos en que Trump presiona para imponer su supremacía en el continente americano.

Durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023, Milei prometió que no haría “negocios con China” ni “con ningún comunista”. Pero tras ser electo, adoptó una postura más pragmática.

Este giro se consolidó tras la renovación en 2024 y 2025 del tramo activado del swap (intercambio de monedas) con China por el equivalente a 5.000 millones de dólares.

China es el segundo socio comercial de Argentina, detrás de Brasil, e invierte millones en energía, litio e infraestructura en el país.

El intercambio con China está en alza y el año pasado representó el 23,7 % de las importaciones y el 11,3 % de las exportaciones argentinas, según el instituto estatal de estadísticas Indec.

Desde que renovó el swap en 2024, Milei señaló varias veces que planeaba visitar China. Por el momento, la presidencia argentina y la embajada china en Buenos Aires no respondieron a AFP sobre la posibilidad de este viaje.

Milei ante el dilema de comerciar con China y satisfacer a Trump. Foto: Tomadas de @WhiteHouse

En paralelo, el autoproclamado anarcocapitalista mantiene un férreo alineamiento con Estados Unidos de Trump, quien busca alejar a los chinos de la región.

“Este alineamiento total con Estados Unidos e Israel, que es una posición prácticamente única en el mundo, obviamente entra en conflicto con promover mayores relaciones con China”, dijo a la AFP Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino.