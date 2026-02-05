En las últimas horas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), además de la Policía Fiscal, anunció el adelantamiento de acciones de control en la capital del Valle del Cauca en varias mercancías que resultaron ser ilegales.

Se dio la aprehensión de 77.825 unidades de confección, calzado, marroquinería y también unas 3.659 unidades de computadores, tabletas, consolas de videojuegos, entre otros aparatos electrónicos, que tienen un avalúo comercial cercano a los $13.600 millones de pesos.

Foto: Jorge Orozco

La entidad aseguró que, tras revisar los artículos en la diligencia, evidenciaron que no se contaba con la documentación que acreditara su legal introducción, permanencia y comercialización en el país.

“La DIAN mantendrá una vigilancia persistente y detallada en el marco de sus funciones de fiscalización, ratificando su compromiso con erradicar el comercio ilícito para proteger la estabilidad financiera del país y asegurar un entorno de equidad para los empresarios que operan bajo la ley”, precisó la entidad.

Además, se hizo un llamado para que el gremio de comerciantes incentive sumarse a la cultura de la legalidad, cumpliendo con sus obligaciones aduaneras.

Foto: Archivo Semana /Pilar Mejía -Semana

Es importante recordar que la Dian realiza labores de aprehensión constantemente. De hecho, en la Navidad del 2025 realizó un operativo en el que aprehendió artículos que sumaban un valor de $7.330 millones de pesos.

En esta ocasión encontró licores, cigarrillos, textiles, calzado, juguetería, productos de uso cosmético, tecnología, accesorios y vehículo de alta gama, entre otros productos. En esa oportunidad participaron cerca de 500 funcionarios de la Dian, miembros de cuerpos de seguridad y entidades de apoyo como el Invima.

Foto: Foto: Dian

¿Qué es la aprehensión de mercancías?

Es importante tener en cuenta que esta es una medida cautelar adoptada por la DIAN en Colombia para retener bienes, vehículos o unidades de carga cuando se sospecha que no cumplen con los requisitos legales de importación, permanencia o circulación.

Aunque no es una sanción definitiva, sí es un paso previo para verificar la legalidad y evitar su comercialización ilícita.