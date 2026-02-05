Economía

Dian realizó nuevo operativo: aprehendió mercancías de contrabando por más de $13.600 millones; artículos de tecnología y textiles

Esto reveló la autoridad aduanera tras su reciente operativo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 3:26 p. m.
Dian llevó a cabo un nuevo operativo.
Dian llevó a cabo un nuevo operativo. Foto: Jorge Orozco

En las últimas horas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), además de la Policía Fiscal, anunció el adelantamiento de acciones de control en la capital del Valle del Cauca en varias mercancías que resultaron ser ilegales.

Se dio la aprehensión de 77.825 unidades de confección, calzado, marroquinería y también unas 3.659 unidades de computadores, tabletas, consolas de videojuegos, entre otros aparatos electrónicos, que tienen un avalúo comercial cercano a los $13.600 millones de pesos.

Operativo de la DIAN en Cali para frenar el contrabando; ‘Plan Navidad’ arrancó en el Parque Industrial Las Delicias
Dian llevó a cabo un nuevo operativo. Foto: Jorge Orozco

La entidad aseguró que, tras revisar los artículos en la diligencia, evidenciaron que no se contaba con la documentación que acreditara su legal introducción, permanencia y comercialización en el país.

“La DIAN mantendrá una vigilancia persistente y detallada en el marco de sus funciones de fiscalización, ratificando su compromiso con erradicar el comercio ilícito para proteger la estabilidad financiera del país y asegurar un entorno de equidad para los empresarios que operan bajo la ley”, precisó la entidad.

Macroeconomía

Cinco tendencias que definirán el rumbo de la economía colombiana en 2026

Macroeconomía

Corte Constitucional le jala las orejas a Nueva EPS tras situación con prepagadas y planes complementarios

Macroeconomía

Colombia resiste en el mercado de fusiones pese al freno global

Macroeconomía

SIC vigilará que establecimientos bajen el precio de la gasolina: varios actores del mercado no la han aplicado

Macroeconomía

Dólar amanece con precio más alto en Colombia: valor oficial del 5 de febrero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 5 de febrero: así se mueve la moneda en este mercado

Macroeconomía

Conseguir recursos públicos sin hacer reforma tributaria, la propuesta que surgió en el debate de candidatos de la Gran Consulta

Nación

Ellos son los hombres que justificaron cercanía con Petro para hablar de contrabando en la Dian; uno sería ficha de Papá Pitufo

Macroeconomía

Situación compleja. Otra vez se incumple la meta de recaudo tributario, que es el que aporta la mayor parte del ingreso del Estado

Nación

Habla funcionario del Gobierno que se graduó de cuatro carreras en un día en la San José: contó cómo hizo y si presentó Saber Pro

Trabaje en la Dian con la nueva convocatoria de la CNSC: 1.100 vacantes en tres niveles

Además, se hizo un llamado para que el gremio de comerciantes incentive sumarse a la cultura de la legalidad, cumpliendo con sus obligaciones aduaneras.

Diana Aduanas
Dian llevó a cabo un nuevo operativo. Foto: Archivo Semana /Pilar Mejía -Semana

Es importante recordar que la Dian realiza labores de aprehensión constantemente. De hecho, en la Navidad del 2025 realizó un operativo en el que aprehendió artículos que sumaban un valor de $7.330 millones de pesos.

Conductores, a revisar los papeles de su carro: DIAN pone la mirada sobre cientos de vehículos en el país

En esta ocasión encontró licores, cigarrillos, textiles, calzado, juguetería, productos de uso cosmético, tecnología, accesorios y vehículo de alta gama, entre otros productos. En esa oportunidad participaron cerca de 500 funcionarios de la Dian, miembros de cuerpos de seguridad y entidades de apoyo como el Invima.

El operativo se desarrolló en una bodega ubicada en el sector de Belén, en Medellín.
Dian llevó a cabo un nuevo operativo. Foto: Foto: Dian

¿Qué es la aprehensión de mercancías?

Es importante tener en cuenta que esta es una medida cautelar adoptada por la DIAN en Colombia para retener bienes, vehículos o unidades de carga cuando se sospecha que no cumplen con los requisitos legales de importación, permanencia o circulación.

Aunque no es una sanción definitiva, sí es un paso previo para verificar la legalidad y evitar su comercialización ilícita.

VER MÁS

DIANAduanas

Más de Macroeconomía

Economia

Cinco tendencias que definirán el rumbo de la economía colombiana en 2026

Operativo de la DIAN en Cali para frenar el contrabando; ‘Plan Navidad’ arrancó en el Parque Industrial Las Delicias

Dian realizó nuevo operativo: aprehendió mercancías de contrabando por más de $13.600 millones; artículos de tecnología y textiles

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS

Corte Constitucional le jala las orejas a Nueva EPS tras situación con prepagadas y planes complementarios

Getty Images

Colombia resiste en el mercado de fusiones pese al freno global

Gasolina baja desde febrero, firmaron la resolución que baja el precio en Colombia.

SIC vigilará que establecimientos bajen el precio de la gasolina: varios actores del mercado no la han aplicado

Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.

Dólar amanece con precio más alto en Colombia: valor oficial del 5 de febrero

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF

Dólar en casas de cambio para este 5 de febrero: así se mueve la moneda en este mercado

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Conseguir recursos públicos sin hacer reforma tributaria, la propuesta que surgió en el debate de candidatos de la Gran Consulta

Baja gasolina votos

Después de la reducción de 500 pesos en el galón de la gasolina, ¿es conveniente seguir bajando el precio? Este es el costo de la medida

Exportación carbon

Fenalcarbón anuncia una caída en las exportaciones, agravando la crisis del sector

Noticias Destacadas