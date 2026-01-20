Conductores, a revisar los papeles de su carro: DIAN pone la mirada sobre cientos de vehículos en el país

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) inició una acción de control de fiscalización masiva en 20 ciudades del país, como parte de una operación orientada a verificar el cumplimiento de las normas aduaneras, así como detectar posibles irregularidades en las operaciones de importación de vehículos que ingresaron al país en los últimos años, por personal diplomático.

La DIAN busca verificar que se esté cumpliendo con la norma que permite importar vehículos bajo beneficios diplomáticos. Foto: 123RF

Después de cruzar los datos de las operaciones de comercio exterior, se han seleccionado para revisión 1.475 vehículos, 1.481 usuarios involucrados y 2.470 declaraciones de importación.

“Esta acción de control tiene como objetivo verificar el cumplimiento efectivo de los cupos de valor indicados en el Decreto 2148 de 1991, el cual estableció normas alusivas a la importación de automóviles, equipajes y menajes realizados por embajadas o sedes oficiales, agentes diplomáticos, consulares y de organismos internacionales acreditados en el país y funcionarios colombianos que regresan al término de su misión”, explicó el director de Gestión de Fiscalización, Luis Adelmo Plaza Guamanga.

El ingreso de estos vehículos al territorio aduanero nacional por parte de quienes ejercieron labores diplomáticas se realizó bajo las modalidades: C115, C116, C215 y C216, que establecen la importación por funcionarios diplomáticos colombianos, acorde con el tiempo de servicio en el exterior, así como las tarifas diferenciales de impuesto sobre las ventas.

El llamado de la DIAN es a legalizar la situación en caso de que se encuentre alguna anomalía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Frente a esto, la DIAN invitó a los propietarios, usuarios o tenedores de estos vehículos para que revisen su situación, y si encuentran que sus declaraciones tienen errores o exceden los cupos permitidos, procedan a corregir de manera voluntaria sus declaraciones de importación, aprovechando los beneficios fijados por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria de Emergencia Económica y Social, adoptados a través del Decreto 1474 de 2025.

El plazo para informar a la DIAN en el marco de dicha normativa vence el primero de abril de 2026, es decir, que cuentan con más de 2 meses para presentar y obtener el levante correspondiente en sus declaraciones de corrección.

El límite para ponerse al día es el primero de abril de 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Con esta acción de control, la DIAN busca garantizar mayor transparencia en los procesos de importación, ofrecer una oportunidad para regularizar la situación de estos vehículos evitando mayores sanciones e intereses, y contribuir al orden fiscal del país”, explicó la entidad a través de un comunicado.