Vehículos

Conductores, a revisar los papeles de su carro: DIAN pone la mirada sobre cientos de vehículos en el país

La acción de control involucra a 1.481 usuarios, cuyos vehículos ingresaron al país con beneficios diplomáticos.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

20 de enero de 2026, 7:09 p. m.
La acción de control involucra a 1.481 usuarios, cuyos vehículos ingresaron al país.
La acción de control involucra a 1.481 usuarios, cuyos vehículos ingresaron al país. Foto: Getty / Montaje Semana

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) inició una acción de control de fiscalización masiva en 20 ciudades del país, como parte de una operación orientada a verificar el cumplimiento de las normas aduaneras, así como detectar posibles irregularidades en las operaciones de importación de vehículos que ingresaron al país en los últimos años, por personal diplomático.

¿Se viene pico y placa para carros híbridos? Estos son los vehículos que serían objeto de la medida
Con el fin del acuerdo automotor con Brasil, los vehículos importados enfrentarán un arancel del 16,1 %, afectando a marcas como Toyota, Renault y Volkswagen.
La DIAN busca verificar que se esté cumpliendo con la norma que permite importar vehículos bajo beneficios diplomáticos. Foto: 123RF

Después de cruzar los datos de las operaciones de comercio exterior, se han seleccionado para revisión 1.475 vehículos, 1.481 usuarios involucrados y 2.470 declaraciones de importación.

“Esta acción de control tiene como objetivo verificar el cumplimiento efectivo de los cupos de valor indicados en el Decreto 2148 de 1991, el cual estableció normas alusivas a la importación de automóviles, equipajes y menajes realizados por embajadas o sedes oficiales, agentes diplomáticos, consulares y de organismos internacionales acreditados en el país y funcionarios colombianos que regresan al término de su misión”, explicó el director de Gestión de Fiscalización, Luis Adelmo Plaza Guamanga.

El ingreso de estos vehículos al territorio aduanero nacional por parte de quienes ejercieron labores diplomáticas se realizó bajo las modalidades: C115, C116, C215 y C216, que establecen la importación por funcionarios diplomáticos colombianos, acorde con el tiempo de servicio en el exterior, así como las tarifas diferenciales de impuesto sobre las ventas.

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 21 de enero: estos son los carros con restricción

Vehículos

¿Se viene pico y placa para carros híbridos? Movilidad sale al paso tras rumores que apuntaban a cambios en la restricción

Vehículos

Marcas de carros europeas batallan para ‘no desaparecer’ de importante mercado: poderío chino las tiene contra las cuerdas

Vehículos

Miles de carros eléctricos son retirados por riesgo de atropello a peatones

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles, 21 de enero: evite multas

Vehículos

“Advertencia urgente” por muertes provocadas por airbags: estos son los carros que se han visto involucrados

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 20 de enero: se registran fuertes lluvias en varios sectores de la ciudad

Vehículos

Los carros ganadores del ‘Women’s Worldwide Car of the Year’, el único galardón entregado por mujeres: se venden en Colombia

Vehículos

¿Habrá nuevos impuestos para carros híbridos fabricados en China? La Unión Europea le pone el pecho a los rumores

Vehículos

Cuánto ha subido la gasolina en el Gobierno Petro y por qué el presidente ahora dice que bajarán los precios

Marcas de carros europeas batallan para ‘no desaparecer’ de importante mercado: poderío chino las tiene contra las cuerdas
La Unión Europea contempla prohibir la venta de carros a combustión a partir de 2035. Italia se opone.
El llamado de la DIAN es a legalizar la situación en caso de que se encuentre alguna anomalía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Frente a esto, la DIAN invitó a los propietarios, usuarios o tenedores de estos vehículos para que revisen su situación, y si encuentran que sus declaraciones tienen errores o exceden los cupos permitidos, procedan a corregir de manera voluntaria sus declaraciones de importación, aprovechando los beneficios fijados por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria de Emergencia Económica y Social, adoptados a través del Decreto 1474 de 2025.

El plazo para informar a la DIAN en el marco de dicha normativa vence el primero de abril de 2026, es decir, que cuentan con más de 2 meses para presentar y obtener el levante correspondiente en sus declaraciones de corrección.

Miles de carros eléctricos son retirados por riesgo de atropello a peatones
Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.
El límite para ponerse al día es el primero de abril de 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Con esta acción de control, la DIAN busca garantizar mayor transparencia en los procesos de importación, ofrecer una oportunidad para regularizar la situación de estos vehículos evitando mayores sanciones e intereses, y contribuir al orden fiscal del país”, explicó la entidad a través de un comunicado.

Más de Vehículos

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 21 de enero: estos son los carros con restricción

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Conductores, a revisar los papeles de su carro: DIAN pone la mirada sobre cientos de vehículos en el país

Los carros eléctricos son una gran alternativa para sentir un ahorro significativo de dinero en combustible.

¿Se viene pico y placa para carros híbridos? Movilidad sale al paso tras rumores que apuntaban a cambios en la restricción

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

Marcas de carros europeas batallan para ‘no desaparecer’ de importante mercado: poderío chino las tiene contra las cuerdas

Los carros autónomos contribuyeron al caos vivido durante el apagón en San Francisco, Estados Unidos.

Miles de carros eléctricos son retirados por riesgo de atropello a peatones

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles, 21 de enero: evite multas

Accidente de auto

“Advertencia urgente” por muertes provocadas por airbags: estos son los carros que se han visto involucrados

Lluvias en Bogotá.

Movilidad en Bogotá para este martes, 20 de enero: se registran fuertes lluvias en varios sectores de la ciudad

Pico y placa en Bogotá.

Rota el pico y placa en Bogotá este lunes 19 de enero: así operará la restricción en la capital

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali para este lunes, 19 de enero: estos son los carros con restricción

Noticias Destacadas