Dólar se puso más caro en Colombia: precio de este 15 de diciembre

Este es el movimiento de la moneda en el mercado spot.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 7:11 p. m.
Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.
Esta es la fluctuación del dólar para hoy | Foto: istock

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 15 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.830, lo que significó un incremento de $ 42 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.788.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 40, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.790.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $ 3.830, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.789. El promedio cotizado se encuentra en $3.817.

Contexto: MinMinas anuncia medidas para ‘liberar’ gas importado y producción local. Busca ampliar la oferta

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,126 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 687,10.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,01 % llegando a las 98,007 unidades.

Dólar dólares
Así se mueve la divisa americana hoy. | Foto: Adobe Stock

¿Por qué la posible salida a Bolsa de SpaceX da tanto que hablar?

La noticia no ha pasado desapercibida: más de 20 años después de crear SpaceX, Elon Musk planea sacar a bolsa su empresa, con la que ha revolucionado el sector espacial mundial.

Entre una capitalización histórica y un anuncio sorpresa, la operación, que podría materializarse ya el año que viene, fascina y plantea preguntas.

Estas son algunas explicaciones sobre lo que debería constituir la mayor salida a bolsa de la Historia.

SpaceX pertenece a Elon Musk, también director de Tesla, xAi, y a una multitud de fondos de inversión.

Contexto: Crecimiento económico: ¿2026 será mejor que 2025? Estas son las proyecciones. Consumo, sigue siendo el protagonista

El gigante Alphabet, matriz de Google, forma parte de los accionistas de la empresa espacial.

Al cotizar en Bolsa, SpaceX debería atraer a nuevos inversores más diversos, incluidos particulares, y permitir a sus actuales accionistas vender más fácilmente su participación, embolsándose una importante plusvalía en el proceso.

La empresa también debería salir ganando: “SpaceX nunca ha tenido dificultades para captar fondos en el mercado privado, pero los mercados públicos son sin duda más amplios”, señala a la AFP Matthew Kennedy, de la firma especializada Renaissance Capital.

Imagen de referencia - Space X.
Space X saldría a la bolsa. | Foto: Getty Images

Según la agencia Bloomberg, la colocación podría superar los 30.000 millones de dólares, algo nunca visto en una operación de este tipo, y muy por encima de los 10.000 millones recaudados por la compañía desde su creación, según la plataforma especializada Pitchbook.

Esto llevaría su valoración total a 1,5 billones de dólares.

