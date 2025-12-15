MinMinas anuncia medidas para ‘liberar’ gas importado y producción local. Busca ampliar la oferta

Ante la apretada situación del gas natural en el país, que ha obligado a la importación de este combustible para atender no solo la demanda de las generadoras térmicas, el Ministerio de Minas y Energía anunció la publicación de un proyecto de resolución que “habilita, de manera transitoria, el uso eficiente de las infraestructuras de importación de gas natural, con el fin de fortalecer la confiabilidad del sistema energético y asegurar el abastecimiento de gas y electricidad en el territorio nacional”.

El documento se encuentra en etapa de comentarios de los distintos actores del sector y hace parte, dijo el Minminas en un pronunciamiento, del cumplimiento del paquete de 20 medidas para evitar la especulación y garantizar el abastecimiento de gas.

De acuerdo con un informe de Naturgas, la oferta promedio de gas natural en los últimos cinco años se ubicó en 1.074 GBTUD, mostrando una tendencia descendente que ha incrementado la necesidad de recurrir a gas importado, el cual ha representado entre el 7 % y el 19 % de la oferta total reciente, mientras que las reservas probadas disminuyeron un 13 % entre 2023 y 2024.

Una de las grandes esperanzas para que Colombia recupere su autosuficiencia en materia de gas, son los recursos off shore, como el proyecto Sirius. Foto: Ecopetrol | Foto: Ecopetrol

La iniciativa establece lineamientos para que los generadores térmicos utilicen la capacidad de regasificación no requerida por el despacho eléctrico, permitiendo comercializar gas natural importado en el mercado secundario bajo condiciones firmes, transparentes y verificables. Cabe recordar que los generadores térmicos importan gas para sus plantas desde hace varios años, utilizando la planta regasificadora SPEC, ubicada en la Costa Caribe.

Asimismo, habilita el suministro adicional de gas cuando los productores o comercializadores dispongan de volúmenes extras, y promueve el uso temporal de GLP (el de los cilindros) importado en plantas térmicas con el propósito de liberar gas natural hacia la demanda esencial.

“Tomamos esta medida para asegurar que cada molécula de gas disponible llegue a quien más lo necesita. Nuestra prioridad es la demanda esencial y la estabilidad energética del país. Habilitar temporalmente el uso de la infraestructura de importación nos permite ampliar la oferta, brindar tranquilidad a los usuarios y mantener la confiabilidad del sistema mientras avanzamos en una nueva regulación permanente”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, aseguró: "Nuestra prioridad es la demanda esencial y la estabilidad energética del país. Habilitar temporalmente el uso de la infraestructura de importación nos permite ampliar la oferta". | Foto: Comisión V de Senado / Transmisión Youtube

En el pronunciamiento del ministerio, se destacan y explican algunas medidas clave incluidas en el proyecto de resolución, como el aprovechamiento de la capacidad de regasificación que no sea requerida por el despacho eléctrico, de manera que el gas importado pueda comercializarse mediante contratos firmes en el mercado.

También la posibilidad de liberar gas natural mediante el uso de GLP importado en plantas térmicas, priorizando el abastecimiento de la demanda esencial conforme a lo señalado en el proyecto de resolución.

Asimismo, el suministro adicional de gas natural por parte de productores o comercializadores cuando dispongan de volúmenes extra que garanticen firmeza, bajo los mecanismos definidos en la normatividad aplicable.