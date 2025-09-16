“Donde antes había tierra fértil, ahora vamos hacia un desierto desconocido”, dice Analdex, tras la descertificación a Colombia

En la noche del pasado lunes 15 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia en su lucha contra el narcotráfico, aunque no hubo sanciones económicas ni reducción en la ayuda al país.

Sin embargo, la decisión del Gobierno de Donald Trump generó un tsunami de reacciones en Colombia, y una de las más relevantes fue de Analdex, el gremio de comercio exterior, por las implicaciones que trae esta determinación para la relación bilateral.

En una carta abierta, su presidente, Javier Díaz, señaló que las relaciones con Estados Unidos están pasando por un proceso de descertificación: “Ya que donde antes había una tierra fértil para acciones conjuntas y articuladas, ahora pareciera que vamos hacia un desierto desconocido”.

El gremio calificó de “claro y contundente” el mensaje de Estados Unidos: “el Gobierno Petro es el gran responsable de esta pérdida de certificación, algo que no ocurría desde 1996”; y agregó que sobresale el apoyo a las fuerzas del orden público y las autoridades colombianas que, a juicio de Analdex, “no han dado su brazo a torcer en medio de esta lucha contra el narcotráfico”.

La administración Trump marcó un precedente con la descertificación de Colombia en su política antidrogas. | Foto: GETTY IMAGES

En cuanto al comercio exterior, la descertificación, dijo el gremio, puede generar una mala percepción de riesgo ante los mercados internacionales, lo que indicó que inicialmente trae un daño reputacional, al no haber inicialmente sanciones directas.

Sin embargo, también señaló que la no certificación para Colombia es un fracaso para Estados Unidos y su política antidrogas, que, consideró, deberán ser motivo de revisión y autocrítica, “pues no hay que olvidar que el combate contra las drogas es una batalla conjunta, que deben librar tanto los países productores como los consumidores”, indicaron.

Recordó Analdex que, si bien la determinación de Estados Unidos no representa, en primera instancia, un cambio en las barreras comerciales y arancelarias, “podría significar para Colombia un escollo en la negociación bilateral con Estados Unidos por aranceles recíprocos, al tener aún menos poder de negociación. Hoy estamos con un arancel base de 10 % y anhelábamos tener algunas categorías de bienes excluidos”.

Según cifras de la DIAN con análisis de Analdex, entre enero y julio de 2025, las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos sumaron 8.811 millones de dólares, con un aumento de 7,7 % frente al mismo periodo de 2024. Es el principal socio comercial que representa 30,6 % del total de las exportaciones totales de Colombia, a julio de este año.

La descertificación abre la posibilidad de que se afecten los acuerdos arancelarios bilaterales. | Foto: Getty Images

Así mismo, Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en el país, con 2.268 millones de dólares, en el primer semestre del año, con una participación de 34,4 % del total de la inversión extranjera directa en Colombia, que fue de 6.579 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco de la República.

Analdex señaló que Colombia debe trabajar de manera decidida en la lucha contra las drogas, de cara a que esta descertificación no implique mayores medidas restrictivas en un futuro cercano; y agregó que debe haber un plan de choque de emergencia, para que se puedan cumplir, pronto, con victorias tempranas, ya que el presidente Trump dejó abierta la puerta a una posible certificación, si se muestran avances.