Suscribirse

Confidenciales

Lidio García señaló que la descertificación a Colombia es “preocupante” y le hizo petición a Gustavo Petro

El presidente del Congreso cuestionó la “falta de compromiso” en la lucha contra el narcotráfico.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 1:00 p. m.
Lidio García, senador del Partido Liberal, fue elegido presidente del Congreso, el pasado 20 de julio, con una amplia mayoría.
Lidio García, senador del Partido Liberal, presidente del Congreso. | Foto: CORTESIA SENADO

El presidente del Senado, Lidio García, aseguró que la descertificación de Estados Unidos a Colombia en su lucha contra el narcotráfico es una noticia preocupante para el país e invitó a que se dé una unión de país para combatir el narcotráfico.

“La reciente descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas es profundamente preocupante, pues evidencia una falta de compromiso en un desafío que debería unirnos para erradicar el narcotráfico. No podemos flaquear en esta batalla, ya que está en juego el bienestar de nuestra sociedad”, afirmó el presidente del Congreso.

La descertificación de Estados Unidos a Colombia se confirmó en la noche del lunes con la publicación del informe del Departamento de Estado en el que se sustentó que los cultivos de hoja de coca se incrementaron hasta niveles históricos, en medio de un escenario que ese país calificó como falta de liderazgo político desde el Gobierno nacional.

Contexto: Descertificación: el Departamento de Estado criticó a Gustavo Petro, pero exaltó a las “autoridades locales”

Por eso el presidente del Senado invitó al presidente Gustavo Petro a evaluar los mensajes que envía sobre la lucha antinarcóticos y a reconsiderar las políticas que ha presentado sobre este asunto.

“Nuestras Fuerzas Armadas han mostrado un esfuerzo incansable, sacrificando vidas con un compromiso admirable. A ellas les brindamos nuestro respaldo incondicional. Sin embargo, el gobierno debe evaluar urgentemente sus políticas, ya que mensajes ambiguos debilitan nuestra posición y envalentonan a los narcotraficantes. El Congreso de la República seguirá liderando esta lucha, comprometiendo a toda la institucionalidad para enfrentar este flagelo", afirmó García.

Contexto: Las razones de Ernesto Samper para decir que la descertificación de Colombia “no es el fin del mundo”

La descertificación de Colombia a Estados Unidos se presentó como una medida con waiver, lo que significa que no se aplicarán sanciones económicas al país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cambia el proceso de visado tras las descertificación de Colombia por Estados Unidos?

2. VIDEO | Motociclistas paralizan el occidente de Bogotá: bloquearon la vía con sus cascos

3. Horóscopo del Niño Prodigio para el 16 de septiembre; movimientos y decisiones para los 12 signos

4. Cuál será el aporte del metro a la movilidad de Bogotá: ¿se acabarán los trancones y la congestión?

5. Proponen moción de censura contra varios ministros del Gobierno nacional tras descertificación de EE. UU. a Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lidio García TurbaySenado

Noticias Destacadas

Lidio García, senador del Partido Liberal, fue elegido presidente del Congreso, el pasado 20 de julio, con una amplia mayoría.

Lidio García señaló que la descertificación a Colombia es “preocupante” y le hizo petición a Gustavo Petro

Redacción Semana
-

Carlos Fernando Galán enfrenta primera crisis de movilidad en su administración con protestas de moteros

Redacción Semana
Juan carlos Pinzon, Gustavo Petro y Donald Trump

Juan Carlos Pinzón lanza dura critica al Gobierno Petro en medio de la descertificación por Estados Unidos: “Este es otro fracaso”

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.