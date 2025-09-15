Juan Carlos Pinzón lanza dura critica al Gobierno Petro en medio de la descertificación por Estados Unidos: “Este es otro fracaso”

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, lanzó duras críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la descertificación por Estados Unidos.

“Duele mucho la desertificación a Colombia, porque en realidad el país por muchos años casi 30 años siempre logró ser reconocido como un país líder en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y a propósito esta lucha no se hace para quedar bien con ningún gobierno extranjero, se hace para proteger a los colombianos de que esas organizaciones tomen poder, le hagan daño al pueblo colombiano”, dijo inicialmente.

Pinzón fue enfático en mencionar la violencia por parte de grupos armados que se han enfrentado en zonas del Cauca, Catatumbo, Valle y Antioquia por el territorio de cocaína.

“Lo cierto es que la administración de Petro ha sido un desastre, no solo ha contemporizado con los grupos armados, ha justificado el narcotráfico y ha hecho quedar muy mal al país en el exterior”, detalló.

Y agregó: “Las cifras de producción de coca y cocaína hoy son las más altas de la historia, por supuesto es un deterioro que lleva años, nunca se debió suspender la expresión sin haber tenido una alternativa, pero en realidad hoy el gobierno de Petro está haciendo que Colombia tenga un desprestigio a nivel internacional, que le cueste a los colombianos, esto es lo que es infame, que por un gobierno no hacer el trabajo que le toca, que por un gobierno no proteger a los colombianos, hoy sea Colombia la que queda en entredicho a nivel internacional", puntualizó.